"תראו אותם, הם מחרבנים מפחד": הסיפורים המטורפים מאחורי המונדיאל האחרון של סקוטלנד

גם עכשיו, כמעט שלושה עשורים אחרי, קרייג ברלי זוכר את תדרוך הקבוצה ההוא בצורה ברורה לחלוטין. אחרי הכל, הוא נפתח בפאדיחה רצינית. מאמן נבחרת סקוטלנד דאז, קרייג בראון, התכוון להעלות על מקרן הווידאו הגדול את ההרכב של נבחרת ברזיל, יריבתם במשחק הפתיחה של מונדיאל 1998 בצרפת.

במקום זאת, בראון לחץ על הכפתור הלא נכון וחשף בפני כל חדר ההלבשה את ההרכב הפותח של סקוטלנד עצמה למשחק בסטאד דה פראנס. "אוי, לעזאזל!", קילל בראון כשהסתובב אל המסך והבין את הטעות שלו, "נו טוב, עכשיו אתם לפחות יודעים מי משחק". וזה היה רק אחד מכמה הסיפורים שחשפו כוכבי סקוטלנד ב-1998 בכתבת מגזין נרחבת ל"טלגרף".

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כשבראון הצליח סוף סוף להעלות את ההרכב הברזילאי, הוא החל לעבור שחקן-שחקן. כשהגיע לחלוץ בבטו, שלא נחשב למגה-סטאר עולמי כמו רונאלדו או ריבאלדו אבל עדיין החזיק ברקורד בינלאומי מפחיד, למאמן הסקוטי היה סיפור מוזר לשלוף: "תן לי לספר לכם על בבטו – וזו אמת לאמיתה, בחורים. הציעו אותו לג'ים ג'פריס בהארטס (קבוצה סקוטית) בשנה שעברה. וג'ים הגדול סירב לו".

"כל הבחורים הסתכלו אחד על השני וחשבו: 'על מה הוא מדבר?'", מספר ברלי בראיון ל-Telegraph הבריטי. "אף פעם לא ידעת אם קרייג רציני או רק מנסה להפיג את המתח. אולי לא היינו צריכים להיות מופתעים. פעם, כששיחקנו נגד צרפת, הוא קרא לדידייה דשאן 'גרסה לעניים של סטיוארט מקול'".

בלי שיניים מול הדוגמנים של נייקי

מעטים בסקוטלנד האמינו אז שיעברו כמעט שלושה עשורים עד שהמדינה תעפיל שוב לגביע העולם. כעת, במונדיאל 2026, הגורל סידר לנבחרת של סטיב קלארק בית דומה להפליא, שכולל שוב את ברזיל ואת מרוקו.

השחקנים של מונדיאל 98' נזכרים באווירה ההזויה שליוותה את משחק הפתיחה בפריז. בגלל טקס הפתיחה המפואר, הסקוטים לא הורשו לעלות לדשא לחימום רגיל.

"ראינו את המגרש רק כשעלינו עליו עם חצאיות הקילט המסורתיות שעה וחצי לפני המשחק", נזכר ברלי. "אחר כך היינו תקועים בתוך כוך קטן באצטדיון, מתכוננים למשחק הכי גדול בקריירה שלנו, כשאנחנו בוהים בשוער בן ה-40 ג'ים לייטון עושה חימום כשהוא לבוש רק בתחתונים שלו".

באותם ימים, הטירוף סביב נבחרת ברזיל שבר שיאים. הם חתמו על חוזה החסר תקדים של 400 מיליון דולר עם נייקי, וכיכבו בפרסומת האגדית שבה הם מקפיצים כדורים בשדה התעופה.

"פול למברט תמיד אמר ששום דבר לא המחיש את הפער בינינו לבין ברזיל כמו הרגע במנהרת השחקנים לפני העלייה למגרש", צוחק ברלי. "הברזילאים עמדו שם – רונאלדו, ריבאלדו, רוברטו קרלוס, קאפו – בלי שערה אחת שזוזה מהמקום, שזופים, נראים אימולקטיים. ומולם עומדים ברלי ולייטון, בלי שיניים בפה".

אבל למאמן בראון הייתה דרך ייחודית להרגיע את שחקניו המבוהלים. הוא יצא לרגע מהמנהרה, ראה את כוכבי ברזיל מחזיקים ידיים במעגל, חזר לשחקנים שלו וצעק: "היי בחורים, תסתכלו על הברזילאים האלה, הם פאקינג מחרבנים מפחד!".

"הברזילאים עמדו שם – שזופים, נראים מיליון דולר. ומולם עומדים ברלי ולייטון, בלי שיניים בפה"

"זה יכול להיגמר בדו-ספרתי"

על המגרש, זה לא בדיוק נראה כאילו הברזילאים פחדו. כבר אחרי ארבע דקות סזאר סמפאיו נגח פנימה את ה-0:1 מהקרן של בבטו. חלוץ העבר קוין גלאחר נזכר: "במשך שנתיים לא ספגנו ממצבים נייחים, ופתאום בבמה הכי גדולה – בום, אנחנו בפיגור".

ברלי מודה שבאותם רגעים עברו לו תסריטים שחורים בראש: *"הסתכלתי על חלק מהבחורים וחשבתי לעצמי: 'זה הולך להיגמר בתוצאה דו-ספרתית'". סקוטלנד הגיעה לטורניר עם סגל מבוגר שזכה בתקשורת לכינוי "צבא דאדא" (Dad's Army), כשכמעט כל ההרכב היה מעל גיל 30.

למרות הכל, הסקוטים נלחמו. כנגד כל סיכויים, שבע דקות לפני המחצית סמפאיו הכשיל את גלאחר ברחבה, וג'ון קולינס תרגם את הפנדל ל-1:1 מדהים. בסופו של דבר, רק שער עצמי אומלל של טומי בויד בדקה ה-74 העניק לברזיל ניצחון 1:2 דחוק והציל את כבודה של אלופת העולם.

התספורת הבוערת והכרטיס האדום

במשחק השני מול נורווגיה, ברלי עצמו הפך לגיבור כשהשווה ל-1:1 בצ'יפ נהדר מעל שוער צ'לסי פרודה גרודאס. "זה עדיין שער המונדיאל האחרון שסקוטלנד כבשה במאה הקודמת", אומר ברלי, ומקווה שהדור של 2026 ישכיח את הנתון הזה.

הטרגדיה האישית שלו הגיעה במשחק המכריע מול מרוקו. לפני המשחק, ברלי החליט לחמצן את שיערו לבלונד פלטינה בוהק. "הראש שלי בער מהפרוקסיד והקרקפת שלי שרפה", הוא נזכר. "עוזר המאמן אלכס מילר הסתכל עליי ביציאה מהמלון ואמר לי: 'בחור, עם תספורת כזו אתה חייב לתת את משחק חייך'. כמובן שעשיתי בדיוק את ההפך".

סקוטלנד קרסה עם הפסד 3:0 משפיל, וברלי עצמו הורחק בכרטיס אדום ישיר במחצית השנייה. "נתתי למאמן את התירוץ המושלם", הוא צוחק בדיעבד. "בראון אמר לי אחר כך: 'בכית לי וקיטרת במשך שנים שאני צריך לשתף אותך במרכז הקישור ולא באגף. נתתי לך את ההזדמנות נגד מרוקו ותראה מה קרה! אתה חוזר לעמדת המגן ואל תתקרב למשרד שלי יותר'. פשוט הרסתי לעצמי את הרגע הגדול".