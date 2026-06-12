אלפי ישראלים שמתכננים להמריא לצפון אמריקה לקראת משחקי מונדיאל 2026 שייפתחו ביוני הקרוב, צפויים להיתקל במציאות משפטית חריגה הכוללת חוקים ארכאיים שעדיין נאכפים במדינות המארחות. השורה התחתונה עבור הנוסעים ברורה: פעולות שנראות כבדיחה בישראל, כמו התחפשות לאיש דת באלבמה או החזקת גביע גלידה בכיס האחורי של המכנסיים, עלולות להוביל לקנסות של עד 500 דולר ואף למעצר בפועל בבתי כלא מחוזיים.

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אוהדים שינחתו בפלורידה לקראת המשחקים במיאמי צריכים להכיר את האיסור על פליטת גזים (נפיחה) במקום ציבורי אחרי השעה 18:00 בערב, תקנה המוגדרת בספרי החוקים המקומיים כ"מטרד ציבורי".

בנוסף, במדינת ג'ורג'יה, בעלי תרנגולות או עופות אחרים שיאפשרו להם לחצות את הכביש באופן חופשי מסתכנים בעבירה על החוק, שכן המחוקק דורש שליטה מלאה בבעלי החיים בכל עת. חוקים אלו, שחלקם נחקקו לפני עשרות שנים כ"חוקים כחולים" שמרניים, נותרו תקפים רשמית ועלולים לשמש את המשטרה נגד תיירים שיפריעו לסדר הציבורי.

במדינת קליפורניה, בה ייערכו משחקים מרכזיים בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו, האכיפה מתמקדת בהיגיינה וברווחת בעלי החיים במרחב העירוני. חל איסור מוחלט להשתמש בתחתונים משומשים לצורך ניגוב רכבים במכוני שטיפה, ומי שינסה לאכול צפרדע שמתה במהלך "תחרות קפיצה" מקומית יעבור עבירה פלילית המחייבת השמדה מיידית של היצור.

באריזונה הסמוכה, המשטרה מקפידה על טוהר המשחק במכונות ה"מנוף" הפופולריות בברים, ואוסרת על כל שינוי טכני שמונע מהצבט לתפוס את הפרסים, במטרה למנוע הונאת צרכנים. ובארקנסו אסור לצפור ליד דוכני כריכים אחרי השעה 21:00

מחוץ לגבולות ארצות הברית, בקנדה שתארח משחקים בטורונטו ובוונקובר, המבקרים נדרשים להקפיד על "ניקיון תרבותי" וסביבתי מחמיר. החוק הקנדי אוסר על הכנסת חוברות קומיקס המציגות פעילות פלילית למדינה, תקנה שעשויה להוביל לעיכובים במעברי הגבול ולהחרמת רכוש.

בנוסף, באזורים מסוימים בקנדה חל איסור להשקות את המדשאות בזמן שיורד גשם, מעשה הנחשב לבזבוז משאבים ציבורי הגורר קנסות כבדים מהרשויות המקומיות.

טורניר מונדיאל 2026 יהיה הגדול ביותר אי פעם ויכלול 48 נבחרות ו-72 משחקים בשלב הבתים בלבד, מה שיוצר עומס חסר תקדים על מערכות האכיפה במקסיקו, ארצות הברית וקנדה. משחק הפתיחה ייערך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, מרבית המפגשים יתקיימו בערים אמריקאיות שבהן קיימות תקנות ייחודיות, כך שמומלץ לאוהדים לבדוק את התקנות הספציפיות בכל עיר מארחת כדי להימנע מאי-נעימות מול גורמי הביטחון המקומיים.