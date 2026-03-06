מתווה הטיסות היוצאות מישראל ייצא בקרוב לדרך: מי יכול לעלות על טיסה?

בהתאם להוראות משרד התחבורה, ועם הינתן האישורים הביטחוניים, החל מיום ראשון הקרוב יפעלו שוב מטוסים אזרחיים לצורך הטסת נוסעים מישראל למדינות העולם, כאשר על הפרק מספר מצומצם של יעדים וחברות תעופה. כל זאת, במקביל למתווה להשבת נוסעים לישראל שנתקעו במדינות העולם.

בין היתר, בחברת אל על פרסמו את המתווה לפיו יפעלו, כאשר על כל מטוס שימריא מישראל החל מיום ראשון בבוקר יהיה מותר להעלות עד 70 נוסעים, וזאת עקב מגבלה ביטחונית שהציבה המדינה למתווה הנוסעים היוצאים.

בחברת אל על יפנו באופן יזום ללקוחות שאינם תושבי ישראל השוהים בישראל וטיסתם הביתה בוטלה, ותשבץ אותם ללא עלות נוספת לטיסות החילוץ היוצאות לאחד מ-22 היעדים אליהם מפעילה החברת טיסות חילוץ. יובהר - בשלב זה לא תיפתח מכירת כרטיסים לטיסות היוצאות, עד להשלמת שיבוץ נוסעים אלה לטיסה חלופית.

השיבוץ מתבצע בהתאם למועד הטיסה המקורית של הלקוח, בדומה למנגנון הפועל בטיסות החילוץ הנכנסות לישראל. בנוסף, החברה תפרסם טופס ייעודי לבחינת מקרים הומניטריים רפואיים חריגים המבקשים לצאת מישראל במסגרת הטיסות היוצאות, בהתאם למנגנון החריגים שנקבע במתווה.