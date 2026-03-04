השמיים נפתחים: רכבת אווירית לישראל | כך יחולצו אלפי נוסעים בימים הקרובים

עם האישור לפתיחה מדורגת של נמל התעופה בן גוריון ובהתאם למתווה שאושר על ידי הרשויות, חברות התעופה הישראליות נערכו היום (רביעי) למבצע רחב להשבת אלפי ישראלים ארצה.

ארקיע: היערכות לרכבת אווירית עם 16 מטוסים

ארקיע הודיעה כי היא נערכת למבצע חילוץ רחב להשבת לקוחותיה וישראלים נוספים במהירות ובבטחה, עם פתיחת נתב"ג.

בשלב הראשון תפעיל החברה טיסות נכנסות בלבד מהיעדים: לרנקה, אתונה, רומא, דובאי, בנגקוק וניו יורק.

בשלבים מתקדמים יותר תפעיל ארקיע רכבת אווירית של טיסות יוצאות ונכנסות באמצעות צי של 16 מטוסים מהיעדים הבאים: אירופה - לונדון, בוקרשט, פראג, בודפשט, סופיה, ברצלונה, רומא ופריז, ארה"ב - ניו יורק, ויעדים נוספים - לרנקה, אתונה, בטומי ודובאי.

לקוחות שטיסתם בוטלה יקבלו עדיפות בשיבוץ לטיסות החילוץ. החברה ציינה כי הנוסעים יידרשו לרכוש כרטיס חדש ויזוכו על ההפרש בין מחיר הכרטיס החדש למחיר הכרטיס המקורי ששילמו.

אייר חיפה: טיסות חילוץ החל מחמישי

גם אייר חיפה עדכנה כי תחל להפעיל טיסות חילוץ לנתב"ג החל מיום חמישי בהתאם לחלונות הזמנים שיאושרו.

הטיסות יופעלו בהדרגה מיעדי החברה בקפריסין, אתונה וסופיה, ובשלב הראשון ינחתו בנמל התעופה בן גוריון. ככל שיתאפשר להפעיל טיסות גם לנמל התעופה בחיפה - תימסר הודעה נפרדת.

בשלב זה לא תתאפשר הטסת נוסעים מישראל לחו"ל. קדימות מלאה תינתן לנוסעי החברה שטיסתם בוטלה, בהתאם למועד חזרתם המקורי. הנוסעים יעודכנו ישירות בדוא"ל ובהודעת וואטסאפ, והחברה פועלת לשיבוץ כלל נוסעיה.

אל על: לוח טיסות ליממה הקרובה

אל על פרסמה את לוח טיסות החילוץ ליממה הקרובה במסגרת המתווה. נוסעי החברה שובצו על הטיסות ללא עלות נוספת.

טיסת החילוץ הראשונה שתנחת בישראל צפויה להיות טיסת אל על LY440 מאתונה לתל אביב, המתוכננת לנחות מחר, 5 במרץ 2026, בשעה 06:05 בבוקר.

בנוסף, מחר צפויות להמריא חמש טיסות מצפון אמריקה ושלוש טיסות מבנגקוק כחלק ממבצע השבת הלקוחות לישראל.

בחברה הדגישו כי השיבוץ בוצע באופן יזום וללא תשלום נוסף, וכי עדכונים שוטפים מתפרסמים באתר וברשתות החברתיות.

מבצעי החילוץ צפויים להתרחב בימים הקרובים בהתאם להנחיות הרשויות ולהיקף הביקוש.