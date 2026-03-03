במשרד התחבורה נערכים להקדמת פתיחת השמיים לקראת יום חמישי, לא בהדרגה כמו שהצהירה שרת התחבורה מירי רגב אמש (שני) ולא כמו בפעם הקודמת לאחר הרבה זמן, אלא באינטנסיביות כדי להחזיר כמה שיותר ישראלים - כמה שיותר מהר.

אז איך זה יתנהל? טיסות החילוץ יפעלו לאורך כל שעות היממה, כאשר התכנון הוא לשתי טיסות בשעה במטוסים רחבי גוף. הטיסות הראשונות ייצאו לדרך כאמור בחמישי לפנות בוקר. עם זאת, לעת עתה מדובר רק בטיסות נכנסות לישראל.

10% מכל מטוס הנוסעים יעלו מסיבות הומניטריות וכמובן שמדובר רק בישראלים. רק חברות ישראליות, רק טיסות נכנסות, המטוסים שייצאו מהארץ יצאו ריקים.

במקביל נמשכת ההיערכות לתגבר טיסות לטאבה, כשבינתיים אל על לא תפעיל לשם טיסות חילוץ - בשל אי קבלת אישור מגופי הביטחון בישראל. הרקע לאירוע: החברה מפעילה מטוסים ישראליים, בניגוד לחברות האחרות שיפעילו מטוסים חכורים.

מחברת התעופה נמסר כי היא "פועלת אך ורק בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומעמידה את בטיחות נוסעיה מעל לכל שיקול אחר". אל על הבהירה כי קיימת אזהרת מסע חמורה למצרים.

עם זאת, חברת תעופה שתסייע השבוע בשינוע נוסעים מאירופה לישראל היא וויז אייר ההונגרית, שתתגבר משמעותית את פעילותה לשארם א-שייח' שבסיני ממספר יעדים בולטים באירופה.