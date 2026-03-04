צה"ל יסייע בהשבת עשרות אלפי ישראלים התקועים בחו"ל

הממשלה אישרה היום (רביעי) במשאל טלפוני דחוף את הקמת מערך "כנפי ארי", שנועד לרכז את המאמצים להשבת אזרחים שנתקעו בחוץ לארץ בעקבות הלחימה.

המערך החדש יפעל תחת הנחיה מקצועית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וישמש כגוף המתכלל עבור עשרות אלפי ישראלים המבקשים לשוב ארצה וזרים המבקשים לצאת מישראל, בצל מגבלות התעופה החמורות שהוטלו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי".

מרכז השליטה יוקם בתוך מפקדת אלון של פיקוד העורף ויוקצו לו עד 150 חיילים בשירות סדיר ומילואים לתקופה של 30 ימים. היחידה תפעיל מוקד פניות ציבור, תרכז נתונים ממשרדי החוץ והפנים ותקים מערכת מידע דיגיטלית שתשקף את תמונת המצב בזמן אמת.

הממשלה הקצתה חמישה מיליון שקלים מתקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להפעלת התוכנית, שתוכל להאריך את פעילותה במידת הצורך באישור שרי הביטחון, האוצר והתחבורה.

מי זכאי לקדימות?

ועדת היגוי מיוחדת בראשות נציג מזכיר הממשלה תגבש קריטריונים שוויוניים למתן קדימות למקרים הומניטריים וחריגים.

עם זאת, הממשלה הבהירה כי חזרת האזרחים תוסיף להתבסס על חברות תעופה וספנות אזרחיות בלבד, והמדינה לא תממן את עלויות כרטיסי הטיסה או ההפלגה. השירות של מרכז השליטה יתמקד בתיאום ובתיווך מול החברות על בסיס וולונטרי, ללא סמכות חוקית לחייב את חברות התעופה בסדרי עדיפויות.

לפי נתוני רשות שדות התעופה, עיקר תנועת הנוסעים בימים האחרונים התרכזה במעברי הגבול היבשתיים. בין התאריכים 28 בפברואר ל-3 במרץ נרשמו הנתונים הבאים:

במעבר בגין (טאבה): נכנסו לישראל 5,739 נוסעים, בעוד ש-9,180 יצאו מהארץ.

במעבר רבין (ערבה): נכנסו 2,863 נוסעים ויצאו 3,147.

במעבר נהר הירדן: נרשמו 772 כניסות ו-2,574 יציאות.

בסיכום כולל: כעשרת אלפים בני אדם נכנסו לישראל דרך היבשה, לעומת כ-15 אלף שיצאו ממנה באותה תקופה.

משרד האוצר: "העלות המשקית - בלתי נסבלת"

הלחץ הכלכלי להחזרת העובדים והרגעת המשק גובר, כאשר מנכ"ל משרד האוצר שיגר מכתב דחוף למפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר. במשרד האוצר מעריכים כי השבתת המשק תחת "מדרג אדום" עולה למדינת ישראל 9.5 מיליארד שקלים בשבוע. המנכ"ל דורש לעבור כבר מחר למדרג "פעילות מצומצמת" (כתום), שיאפשר פתיחת עסקים בכפוף לקרבה למרחבים מוגנים, צעד שצפוי לצמצם את הנזק הכלכלי ל-4.5 מיליארד שקלים בשבוע בלבד.