ממשלת איחוד האמירויות הודיעה הבוקר (ראשון) כי תישא בעלויות האירוח של כלל התיירים שנתקעו בשטחה בעקבות ביטולי הטיסות הנרחבים, שנכפו עקב המתקפה האיראנית על המדינה.

בהנחיה רשמית שיצאה מטעם מחלקת התרבות והתיירות של אבו דאבי, הורו השלטונות למנהלי בתי המלון להאריך באופן מיידי את שהותם של אורחים שמועד עזיבתם חלף אך אינם יכולים לצאת מהמדינה מסיבות שאינן בשליטתם.

על פי המסמך הרשמי שהופץ לבתי המלון, הממשלה המקומית תכסה את מלוא עלויות השהות הנוספת. בעלי המלונות הונחו להעביר את החשבוניות הרלוונטיות ישירות למשרדי הממשלה באבו דאבי. הצעד החריג נועד למנוע מצב שבו אלפי תיירים, בהם ישראלים רבים, יישארו ללא פתרון לינה בעוד המרחב האווירי סובל משיבושים קשים.

ההסלמה הביטחונית הגיעה לשיאה ביממה האחרונה עם מתקפות איראניות שגרמו עד כה למותם של שלושה בני אדם ולפציעתם של 58 נוספים. התקיפות הובילו להנחיות ביטחוניות מחמירות ולצמצום משמעותי של הפעילות בנמלי התעופה המרכזיים בדובאי ובאבו דאבי, המשמשים כעורקי תחבורה עולמיים קריטיים.