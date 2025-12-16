שרשרת מחדלים בנתב"ג: צעיר ישראלי עלה על טיסה בלי כרטיס

בפעם השנייה תוך חודשיים: צעיר ישראלי בן 18 הצליח לעלות היום (שלישי) על טיסה של חברת התעופה "אוסטריאן אירליינס" מבלי שהיה לו כרטיס עלייה למטוס. רק לאחר הנחיתה בווינה, התברר שאין לו כרטיס כלל והוא הושב לארץ. חקירה החלה ברשויות בארץ ובחברת התעופה בכדי להבין את כל הפרטים.

מדובר בפעם השניה בחודשים האחרונים שצעיר מצליח לעבור את כל שלבי האבטחה בנתב"ג ללא כרטיס טיסה.

מרשות האוכלוסין נמסר כי הסיפור בבדיקה. מדוברות "אוסטריאן איירליינס" בווינה הוסיפו: "מתנהל תחקיר פנימי בנוגע לאירוע, ולכן בשלב זה לא ניתן למסור פרטים נוספים. המטוס המדובר עבר בדיקת בטיחות מקיפה לאחר הטיסה".

נזכיר כי רק לפני חודשיים הצליח נער בן 13 לעלות בלי כרטיס ודרכון לטיסת אל על לניו יורק. עירנות של צוות המטוס חשפה אותו והוא הורד מהטיסה עוד לפני ההמראה. התברר שמדובר בבן להורים גרושים שניסה להגיע לאביו ששוהה בארצות הברית.