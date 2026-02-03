חוסכים עלינו: הטרנד של בתי המלון שמרגיז את הישראלים

טרנד השירותים השקופים בבתי המלון עורר סערה ברשת בימים האחרונים, כאשר גולשים רבים נדהמו לגלות עוד ועוד מלונות בהם מותקנים שירותים עם קירות מזכוכית - במרכז החדר. הדבר, עורר סערה גדולה ובבתי מלון רבים סירבו להתייחס לנושא, כולל כאן בישראל, למרות שלא בהכרח מותקנים אצלם שירותים כאלה.

רבים התלוננו על השקיפות המטרידה ובלוגרית אחת הגדילה לעשות ופתחה עמוד מחאה המבקר בתי מלון בהם השירותים חשופים וקורא להשבת הדלתות האטומות וקירות הגבס. אבל למה בעצם שמישהו יחשוב שמקלחת ושירותים ש"מסתתרים" מאחורי חלונות שקופים הם רעיון טוב מלכתחילה? התשובה היא, קודם כל, כסף.

"מקלחות שקופות נכנסו בעבר למלונות מסוימים משתי סיבות, עיצוב ותחושת מרחב", מסביר ד"ר רונן שי, מהמחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת, "בחדרים קטנים שירותים כאלה אכן יוצרים תחושה של מרחב וחדשנות, אך זה מתאים בעיקר לקהל צעיר ולמלונות לייפסטייל. הבעיה מתחילה כשאין לאורח בחירה. כאן לא מדובר בטרנד חולף, אבל זה גם לא יהפוך לסטנדרט בכל מלון. הוא יישאר במלונות אורבניים ובוטיק, בעוד במלונות המשפחתיים והעסקיים נראה חזרה לפתרונות שמעניקים רמת פרטיות גבוהה יותר".

מאיה שינברגר, מעצבת הפנים וממחברי ספר העיצוב The New Minimalist Style, התייחסה לעלויות שנחסכו לבתי המלון בהתקנת שירותים כאלה: "הצבת ויטרינות סביב השירותים והמקלחת במקום קירות, לרוב גם באמצע החדר ובשלל מיקומים לא אידיאליים, מצמצמת עלויות בנייה באופן משמעותי. זכוכית פשוט יותר זולה לרוב - ובמקביל מאפשרת דחיסה של יותר חדרים במלון".

אז אם רוב האורחים מתלוננים, עולה השאלה מדוע המלונות ממשיכים לדבוק בקו זה? לדברי שינברגר: "לא מדובר רק בצמצום עלויות הבנייה והגדלת כמות החדרים, אלא גם בשילוב של אשליה אופטית של גודל בחללים קטנים, חיסכון בחשמל בזכות אור טבעי שחודר פנימה וכמובן חושף אותנו לעיני כל שלא לצורך. עיצוב טוב באמת אמור לשרת את האדם ולא להפך, וניתן לנצל את השטח ולייצר את אותה אשליית מרחב בלי לייצר מבוכה".

לשם כך, שינברגר מציעה אלטרנטיבות: "שימוש בזכוכית חלבית מטשטשת את מה שקורה בפנים או התקנת וילונות חשמליים המעניקים לאורח שליטה על הפרטיות שלו הם פתרונות שמאפשרים ליהנות מהעיצוב המודרני (וחוסכים למלונות) מבלי לחדור את גבולות הפרטיות".

בשורה התחתונה, הטרנד השקוף אולי יצר באז עבור אלה שמעוניינים בכך, אבל כמעט תמיד פוגע בלב של חוויית האירוח. לכן, בפעם הבאה שאתם מזמינים חדר, אולי כדאי לכם לעשות זום-אין על התמונות של האמבטיה ולוודא שלא תהיו הכוכבים של מופע שמעולם לא ביקשתם להשתתף בו.