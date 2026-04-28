היעד הבא שלכם? זו העיר הכי צבעונית בעולם

ליסבון היא העיר הצבעונית ביותר בעולם לשנת 2026, כך עולה מדו"ח חדש שפרסמה חברת הביטוח JustCover בתחילת חודש אפריל. הבירה הפורטוגלית זכתה לציון מושלם של 100 במדד ה"וויברנטיות", לאחר שניתוח ממוחשב זיהה בה למעלה מ-2.6 מיליון גוונים ייחודיים.

הניתוח התבסס על צילומי יום של קווי רקיע, רחובות היסטוריים ונקודות ציון מרכזיות, ללא שימוש בפילטרים.

החוקרים ציינו כי הגוונים המגוונים של ליסבון נובעים מהשילוב הייחודי שבין הבניינים הצבועים בצבעי פסטל לבין האריחים המעוטרים (אזולז'וס) המכסים את קירות הבתים בשכונות עתיקות כמו אלפמה ובאירו אלטו.

אלמנט מרכזי נוסף בדירוג הוא החשמליות הצהובות המפורסמות, ובראשן קו 28, שמוסיפות "כתם" צבע דומיננטי וחי לרחובות העיר.

במקום השני בדירוג התייצבה קואלה לומפור, בירת מלזיה, עם ציון של 94.5 וקרוב ל-2.5 מיליון צבעים ייחודיים.

העיר האסייתית בלטה בזכות הניגודיות שבין גורדי שחקים מודרניים, כמו מגדלי פטרונאס, לבין מקדשים מסורתיים וצבעוניים.

את השלישייה הראשונה סוגרת נציגה נוספת לפורטוגל – העיר פורטו (ציון 91.6), בזכות רובע ריביירה הציורי וגגות הרעפים האדומים שלאורך נהר הדואורו.

למטיילים המחפשים את נקודות התצפית הטובות ביותר לחוות את עושר הצבעים הזה, המדד ממליץ על ה"מיראדורו דה סניורה דו מונטה" (Miradouro da Senhora do Monte) בליסבון.

עם זאת, מומחי נסיעות מקומיים מצביעים דווקא על ה"מיראדורו דו טורל" (Miradouro do Torel) כחלופה פחות עמוסה המספקת מבט פנורמי מרהיב על הגגות והקירות הצבעוניים של העיר.

בפורטו, התצפית המומלצת ביותר היא מהעיירה וילה נובה דה גאיה, השוכנת בגדה הנגדית של הנהר ומציעה מבט מושלם על קו הרקיע ההיסטורי.