אחרי המחדלים: בנתב"ג הודיעו על שינויים בנהלי הביטחון

ברשות שדות התעופה הודיעו היום (חמישי) על שינוי נהלי הבטיחות, לפיהם בדיקת כרטיס העלייה למטוס תתבצע כבר בשלב הבידוק הראשוני בנמל התעופה בן-גוריון. המהלך מגיע לאחר שורת מחדלים, האחרון שבהם הוא צעיר שהסתנן לטיסת "אוסטריאן איירליינס" מתל אביב לווינה, והתגלה רק כשנחת ביעד.

מה השתנה?

אם עד היום היו שלבים שונים מהכניסה לטרמינל ועד העלייה למטוס, שבהם לא נדרשה הצגת כרטיס טיסה, מעתה, באופן מדורג, יידרשו הנוסעים להציג את כרטיס העלייה גם בשלבים שבהם הדבר לא נדרש בעבר.

חשוב לדעת

• בשלבי ההטמעה הראשונים ייתכן כי זמני ההמתנה יתארכו, וכי תורים בצמתים מסוימים בנמל התעופה עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

• המהלך מיושם בשלבי למידה, והשלמתו צפויה במהלך השנה הקרובה.

• מדובר בצעד משמעותי במסגרת התכנית הרב־שנתית לשיפור היעילות והבקרה בתהליך הנוסע היוצא.

"רשות שדות התעופה משקיעה את כלל המשאבים הנדרשים כדי לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר - מתוך מחויבות מלאה לביטחון הנוסעים ולמתן שירות איכותי, מקצועי ואמין לציבור", נמסר.

נזכיר כי השבוע דווח שצעיר ישראלי בן 18 הצליח לעלות על טיסה של חברת התעופה האוסטרית מבלי שהיה לו כרטיס עלייה למטוס. רק לאחר הנחיתה בווינה, הוא התגלה והושב לארץ. חקירה החלה ברשויות בארץ ובחברת התעופה בכדי להבין את כל הפרטים.

חודשיים קודם לכן הצליח נער בן 13 לעלות בלי כרטיס ודרכון לטיסת אל על לניו יורק. עירנות של צוות המטוס חשפה אותו והוא הורד מהטיסה עוד לפני ההמראה. התברר שמדובר בבן להורים גרושים שניסה להגיע לאביו ששוהה בארצות הברית.