תל אביב-אבו דאבי: התקדים של חברת התעופה האמירתית

"אתיחאד איירווייז", חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, הודיעה היום (שלישי) על ציון דרך היסטורי: לראשונה מאז הקמתה, תפעיל החברה קו תעופה סדיר במתכונת של שש טיסות יומיות - בין תל אביב לאבו דאבי.

הקו, שהחל לפעול ב-15 ביוני, הוא הראשון שחוצה את רף חמש הטיסות היומיות, הכולל כיום יעדים כמו בנגקוק, ריאד ובומביי. הוא יפעל במתכונת של 42 טיסות שבועיות.

תחנת "אתיחאד" בישראל, המנוהלת על ידי רן פולק תחת "ממן אוויאישן", מדורגת כיום כחמישית מבין מדינות אירופה מבחינת היקף פעילות, אחרי גרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה. לדברי פולק, בשנת 2025 טסו מישראל לאבו דאבי למעלה מ־300 אלף נוסעים, עם תפוסה ממוצעת של כ-90 אחוזים. כ-30 אחוזים מהנוסעים בחרו לעצור לחופשה באבו דאבי, בעוד כ-70 אחוזים המשיכו בטיסות המשך למזרח.

יעדי ההמשך המבוקשים ביותר השנה בקרב הטסים מישראל היו תאילנד, עם עלייה של 30 אחוזים לעומת אשתקד, טוקיו עם זינוק של 250 אחוזים, דרום קוריאה עם גידול של 80 אחוזים והפיליפינים עם עלייה של 70 אחוזים.

הטיסה השישית בקו תופעל באמצעות מטוס Airbus A321 הכולל 188 מושבים. לוח הזמנים החדש כולל טיסה מתל אביב בשעה 15:00 עם נחיתה באבו דאבי ב-19:15, וטיסת חזור מאבו דאבי בשעה 08:45 עם נחיתה בישראל ב-11:00. באיתיחאד ציינו כי כבר כעת ניתן למצוא כרטיסי טיסה לבנגקוק בתחילת יוני במחירים של החל מ-960 דולר, לעומת מחיר שוק ממוצע של כ-1,200 דולר לטיסות עם עצירת ביניים אחת.

"ההחלטה להפעיל לראשונה בתולדות אתיחאד קו סדיר של שש טיסות יומיות דווקא לישראל היא תקדים משמעותי, שמשקף את המחויבות של החברה להעמקת הקשר האווירי בין תל אביב לאבו דאבי וחיבור ישראל לעולם דרך הרשת הגלובלית של אתיחאד", הוסיף פולק.