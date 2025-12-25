ערב השנה החדשה הוא אחד המועדים המשמעותיים ביותר בעולם, עם חגיגות ענק, אירועי תרבות ומסורות עתיקות. בישראל אמנם זה פחות מורגש, אך עבור אלו המעוניינים להצטרף למיליונים ברחבי הגלובוס שמתכנסים לרגע משותף של הספירה לאחור, ריכזנו כאן חמש ערים שיתאימו לנו, הישראלים, שבולטות במיוחד באופן שבו הן חוגגות את הסילבסטר.

ניו יורק, ארצות הברית

אי אפשר להתחיל את הרשימה מבלי להתייחס למקום הכי מפורסם בעולם לחגיגות הסילבסטר. העיר, היא מהאייקוניות בעולם והחגיגות שם נערכות ברציפות מאז תחילת המאה ה־20. מוקד האירוע המרכזי הוא כיכר טיימס סקוור, שם מתאספים למעלה ממיליון אנשים לצפות בירידת כדור הקריסטל המפורסם מראש מגדל One Times Square. הכדור, המצויד באלפי נורות LED, יורד במשך 60 שניות עד חצות בדיוק.

האזור כולו נסגר לתנועה כבר משעות אחר הצהריים, והאבטחה במקום מהמחמירות בעולם. לצד הספירה לאחור מתקיימות הופעות מוזיקה של אמנים מובילים, והאירוע משודר בשידור חי למיליוני צופים ברחבי הגלובוס. מעבר לטיימס סקוור, ניו יורק מציעה עשרות מסיבות יוקרה, אירועי תרבות, מופעי ברודוויי מיוחדים וחגיגות בגגות גורדי השחקים עם תצפית על קו הרקיע. לסיכום, חוויה שאסור לפספס.

ONE TIMES SQUARE/AP

טוקיו, יפן

העיר היא מהראשונות בעולם שמציינות את כניסת השנה האזרחית החדשה, המכונה Ōmisoka, ונחגגת באווירה שונה לחלוטין מזו שמוכרת לנו במדינות המערב. ביפן משלבים היטב את המסורת המקומית והרוחנית בערב החגיגי. רבים מבלים את הערב בארוחות משפחתיות, ובחצות כולם פוקדים מקדשים בודהיסטיים ושינטואיסטיים ברחבי העיר. אחד המנהגים המרכזיים הוא צלצול 108 פעמונים במקדשים, המסמל היטהרות מחולשות אנושיות ופתיחת דף חדש.

כך באירועים יותר "מערביים", יהיו בשכונת שיבויה מסיבות עד השעות המוקדמות של הבוקר עם דיג’יים בינלאומיים ומוזיקה אלקטרונית. אירועים בהם יהיו מסיבות נושא עם הופעות, דראג, ומשחקי קזינו. מספר בתי מלון יוקרתיים עורכים מסיבות ספציפיות עם מוזיקה חיה, תפריטים מיוחדים ו-ספירה לאחור במסיבות VIP.

בנגקוק, תאילנד

אחת הערים האהובות על הישראלים חוגגת את ערב הסילבסטר באווירה צבעונית ומיוחדת, כמו שרק התאילנדים יודעים, עם שילוב של תרבות מקומית ותיירות בינלאומית. מוקדי החגיגה המרכזיים נמצאים לאורך נהר הצ’או פראיה, שם מתקיימים מופעי זיקוקים רחבי היקף הנשקפים מספינות, טיילות, מלונות ומסעדות.

אחד האירועים הגדולים ביותר בבנגקוק הוא Amazing Thailand Countdown 2026 במתחם ענק על גדות הנהר, שם יהיו מופעי אור, לייזרים, זיקוקים הופעות של אמנים בינלאומיים לצד מוזיקאים תאילנדים. כמו כן, יהיו ברים ב"רוף טופ" על גגות הבניינים עם תצפיות של כל העיר והאורות במהלך הערב. אפשרות נוספת לחגוג זה בשייט בנהר וארוחות ערב עם תצפית על הזיקוקים ברקע האווירה הרומנטית. מזג האוויר הנוח והאווירה הידידותית הופכים את בנגקוק ליעד פופולרי עבור צעירים ותיירים מכל העולם.

דובאי, איחוד האמירויות

העיר שכבר התברגה במקום הראשון כיעד אליו הישראלים טסים בחודש האחרון, הפכה בשנים האחרונות לאחת הערים המזוהות ביותר עם חגיגות סילבסטר ראוותניות. מוקד החגיגות המרכזי הוא אזור בורג' ח'ליפה, המגדל הגבוה בעולם, שם מתקיימים מופעי מולטימדיה רחבי היקף הכוללים אלפי זיקוקים, מופעי לייזר, הקרנות ענק על חזית כל המגדל ותאורה חכמה המסונכרנת למוזיקה.

מעבר לאירוע המרכזי, מתקיימות חגיגות נוספות באיים המלאכותיים, בחופים ובמרינות, לצד מסיבות יוקרה בבתי מלון, ברים ב"רוף טופ", דוכנים ופעילויות בקניונים, מסעדות שף ומועדונים הפזורים ברחבי העיר. בין היתר, יהיו מופעי מים, אור וזיקוקים על גדות הים. כמו כן, יתקיים פסטיבל שכולל מופעים של 70 רחפנים מיוחדים שיוצרים יחד מופע אור מרהיב.

ברלין, גרמניה

הבירה הגרמנית מציעה אחת מחגיגות הסילבסטר הגדולות באירופה, עם דגש על מוזיקה וחיי לילה. האירוע המרכזי מתקיים סביב שער ברנדנבורג, שם נערך אחד מפסטיבלי הרחוב הגדולים באירופה. מאות אלפי חוגגים מתכנסים לאירוע הכולל הופעות חיות של אמנים מקומיים ובינלאומיים, מסכי ענק, דוכני אוכל ושתייה ומופע זיקוקים בחצות.

מעבר לאירוע הרשמי, ברלין ידועה בסצנת המועדונים שלה, הנחשבת לאחת המובילות בעולם. מועדונים רבים מארחים כגון מועדוני טכנו, אלקטרוניקה ואלטרנטיביים מארחים מסיבות סילבסטר שנמשכות שעות ולעיתים אפילו 24-48 שעות ברצף (!). בהצלחה למשתתפים.