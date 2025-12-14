ארקיע יוזמת: מהלך ראשון נגד הקמת בסיס "וויז אייר" בישראל

חברת התעופה "ארקיע" פנתה היום (ראשון) לשרת התחבורה מירי רגב באמצעות עורכי דינה במכתב מיצוי הליכים בנושא הקמת בסיס לחברת התעופה ההונגרית Wizz Air בישראל, זאת בטרם פנייה לערכאות משפטיות ונקיטת הליכים משפטיים.

ב-26 באוקטובר 2025 פנתה בפעם הראשונה "ארקיע" לשרת התחבורה ולגורמי המקצוע והציגה את עמדתה המשפטית בנושא הקמת בסיס פעילות ל-Wizz Air בישראל, אך פנייה זו לא זכתה למענה ענייני. כעת, לנוכח הדיווחים על התקדמות משמעותית במו"מ והכוונה לקדם את המהלך, פנתה החברה היום בשנית והתריעה כי הקמת בסיס פעילות לחברה הזרה מעוררת קשיים משפטיים משמעותיים ביותר, בין היתר בשל הפגיעה הקשה שלה בתחרות ההוגנת ובתעופה הישראלית.

"למעלה משנתיים, מדינת ישראל מצויה במלחמה קשה, אשר משפיעה באופן ישיר על תחום התעופה האווירית. בעוד שבימי שגרה התעופה אל ישראל וממנה נעשית, בין היתר, גם על ידי חברות זרות, בימי מלחמה ובמצבי חירום עיקר האחריות מוטלת על חברות התעופה הישראליות אשר ממשיכות את פעילותן הסדירה, בעוד שרוב חברות התעופה הזרות עוצרות את פעילותן ומבטלות טיסות לישראל וממנה", נכתב. "למותר לציין כי פגיעה כלכלית בחברות התעופה הישראליות בשגרה עלולה להביא לפגיעה בתפקודן התקין וביכולתו של הענף להמשיך לפעול בעתות חירום. המשך פעילות התעופה בישראל בימי חירום מהווה אינטרס ציבורי־לאומי חיוני, וחברות ישראליות בכלל ומרשתנו בפרט עושות כל שלאל ידן לשמור על שגרה לטובת אזרחי ישראל".

בפנייה הבהירה ארקיע כי אינה מתנגדת לתחרות בענף התעופה, אלא למהלך הנוכחי של הקמת בסיס פעילות לחברת התעופה ההונגרית אשר עלול לייצר תחרות שאינה הוגנת ולהקנות לחברה זרה יתרונות רגולטוריים וכלכליים שאינם עומדים לרשות חברות התעופה הישראליות. מהלך כזה, לטענת 'ארקיע', צפוי לפגוע ישירות בחברות המקומיות, בעובדיהן ובאיתנות התעופה הישראלית.

"טרם חתימה נבקש לשוב ולהדגיש: מרשתנו אינה נגד תחרות והוזלת מחירים. תחרות היא נשמת אפו של שוק חופשי, ועשויה אכן להביא להורדת מחירים לטובת כלל הציבור הישראלי, שכולנו חלק ממנו. ואולם, תחרות צריכה להיות בתנאים שווים. תחרות בין שני רצים, כאשר האחד נושא על גופו שק במשקל 50 ק"ג והשני לבוש גופיה בלבד - איננה באמת תחרות. זה המצב בענייננו ככל שיאושר לחברת וויז להקים בסיס בארץ מבלי להחיל עליה את כל הרגולציה החלה על חברות ישראליות או מבלי שלחלופין יינתן מענה אחר לפערים האמורים בינה לבין החברות הישראליות", נכתס.

בסיום המכתב הודיעה ארקיע כי אם המהלך לקידום בסיס פעילות ל-Wizz Air יתקדם ללא בחינה תקינה, שקופה ובהתאם להוראות הדין - החברה תבחן נקיטה בהליכים משפטיים לשמירה על חברת 'ארקיע' ועובדיה, התעופה הישראלית ועל עקרונות התחרות ההוגנת.