רוחות של 190 קמ"ש: הוריקן "מליסה" בקובה | תיעוד הנזק

לאחר שפגע בג'מייקה: הוריקן "מליסה" הגיע הבוקר (רביעי) לחופי מדינת האי קובה, כשהוא בדרגה 3 המשמעותית, עם רוחות מקסימליות של 190 קמ"ש - כך מסר המרכז הלאומי להוריקנים. יותר מ-735 אלף איש פונו לפני הגעת הסופה. לפי הדיווחים בעולם, הסופה צפויה לעבור ישירות מעל דרום מזרח קובה בשעות הקרובות, ולהביא איתה שיטפונות וגל סופות מסכן חיים בגובה של עד 3.6 מטרים מעל גובה הגאות הרגיל.

קובה היא מדינת האי המאוכלסת ביותר בקריביים, עם אוכלוסייה של 11 מיליון איש. נשיא קובה, מיגל דיאס-קאנל, הזהיר את התושבים ואמר "להתכונן ללילה קשה מאוד".

עיר הנמל סנטיאגו דה קובה, העיר השנייה בגודלה במדינה, נמצאת בדרך להרס, וכך גם מפרץ גואנטנמו, שם נמצא בסיס צבאי אמריקני.

מוקדם יותר היום דווח כי הוריקן "מליסה" התחזק מחדש והגיע לדרגת 4 בסולם "ספיר-סימפסון", כשהוא מתקדם לעבר קובה לאחר שהגיע לג'מייקה, כשהוא נחשב מההוריקנים האטלנטיים החזקים ביותר בהיסטוריה. נרשמו דיווחים על נזק נרחב לבתים, בתי חולים ובתי ספר בדרום מערב ג'מייקה.

ראש ממשלת ג'מייקה, אנדרו הולנס, הכריז על המדינה כאזור אסון ביום שלישי האחרון. מליסה אחראית לשבעה מקרי מוות - שלושה בג'מייקה במהלך ההכנות לסופה, שלושה בהאיטי ואחד ברפובליקה הדומיניקנית.

כזכור, הרשויות בג'מייקה נהודיעו אתמול כי הן נערכות לפגיעת "מליסה" במדינה - הסופה החזקה ביותר בתולדות האי מאז שהחלו המדידות ב-1851, והחזקה ביותר שנמדדה בשנה האחרונה על פני כדור הארץ. הרשויות עידכנו כי ההוריקן התעצם באופן דרמטי במיוחד, והגיע לדרגה 5 בסולם ספיר-סימפסון - הגבוהה ביותר בסולם - עם רוחות של 280 קמ"ש ומשבים חזקים אף יותר.