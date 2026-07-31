עוד בוקר של חודש יולי 2026 נראה כמו כל בוקר אחר באוקיינוס השקט: מרחבים אינסופיים של מים כחולים ושקט מהפנט. אבל עמוק מתחת לפני השטח, הברזל הסיני החל לרתוח. צוללת גרעינית מסוג Type 094 צברה תאוצה, ובבטנה המתין "התכשיט" החדש של בייג'ינג: טיל בליסטי ארוך טווח מדגם JL-3. כשהטיל הזה פילח את המים והמריא אל השמיים, הוא שיגר מסר גיאופוליטי מהדהד: האוקיינוס השקט הפך למגרש המשחקים של סין, וכללי המשחק השתנו.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

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"אל תגזימו": הדיפלומטיה של הקצה

החלק המטריד באמת בניסוי האחרון לא היה רק הטכנולוגיה, אלא הדרך שבה הוא בוצע. בייג'ינג מסרה הודעה מוקדמת רק שעות ספורות לפני השיגור - זמן קצר מדי, בוטה מדי, ומזלזל מדי בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים.

התגובות בבירות השכנות היו מיידיות. אוסטרליה ויפן הביעו דאגה עמוקה, וקנברה כינתה את האירוע "מערער יציבות". אבל התגובה הסינית הייתה קרה ומחושבת: "אל תגזימו," אמרו גורמים רשמיים בבייג'ינג, והסבירו שמדובר ב"אימון שגרתי". המסר שבין השורות היה ברור יותר: אנחנו חמושים, ואנחנו לא צריכים את האישור שלכם.

יכולת מכה שנייה: הביטוח הגרעיני של בייג'ינג

הסיפור הזה לא התחיל ב-2026. הוא נבנה במשך עשורים של השקעה מאסיבית. סין הבינה מזמן שהסתמכות על טילים קרקעיים בלבד היא סיכון גדול מדי. היא רצתה "תעודת ביטוח" - יכולת להגיב במכה גרעינית קטלנית גם אם המדינה עצמה תיפגע קשות.

במילון האסטרטגי קוראים לזה "יכולת מכה שנייה". צוללות ה-Type 094 יכולות לשייט במעמקים במשך חודשים, להיעלם מהמכ"ם ולהמתין לפקודה. עם טילי ה-JL-3 שמגיעים לטווח של יותר מ-7,000 קילומטרים, הן יכולות להכות כמעט בכל נקודה באסיה, אוסטרליה, ואף בשטחי ארצות הברית - והכול מלב ים.

סין נכנסת למועדון אקסקלוסיבי. הניסוי הזה הוא החלק האחרון בפאזל של ה"טריאדה הגרעינית" הסינית - היכולת לשגר נשק יום-הדין מהיבשה, מהים ומהאוויר.

• ביבשה: מאות טילים בליסטיים ארוכי טווח (DF-41) הממתינים במשגרים ניידים.

• באוויר: מפציצים אסטרטגיים חדישים כמו ה-H-20 העתידי.

• בים: צי הצוללות שרק הולך וגדל, וכרגע כולל 32 צוללות גרעיניות

השילוב הזה הופך את סין למעצמה הגרעינית השלישית בחשיבותה בעולם, כזו שסוגרת את הפער מול ארצות הברית ורוסיה במהירות מסחררת.

נשק ללא מענה: המרוץ ההיפר-סוני

סין לא עוצרת בטילים קונבנציונליים. הארסנל שלה כולל כיום את ה-DF-17 – טיל היפר-סוני שטס במהירות של פי עשרה ממהירות הקול. הבעיה של המערב? הטיל הזה מסוגל לשנות מסלול תוך כדי טיסה, מה שהופך את מערכות ההגנה הקיימות ללא רלוונטיות.

המספרים מדברים בעד עצמם: נכון ל-2026, סין מחזיקה בכ-600 ראשי נפץ גרעיניים. לפי תחזיות הפנטגון, עד סוף העשור המספר הזה יחצה את ה-1,000. עם 32 צוללות גרעיניות, שזה יותר מרוסיה, סין בונה לעצמה עוצמה שלא ניתן להתעלם ממנה.

שחמט על המים: טייוואן על הכוונת

המסר הסיני מופנה קודם כל לטבעת הבריתות האמריקנית. העובדה שהניסוי בוצע שעות ספורות לאחר שאוסטרליה חתמה על ברית ביטחונית עם פיג'י אינה מקרית. סין מבהירה שבתרחיש של עימות סביב טייוואן, היא לא רק תפלוש יבשתית, היא תחזיק ב"אקדח גרעיני" שיוצמד לרקה של ארצות הברית ובעלות בריתה.

זהו קרב על השפעה גלובלית שבו הים כבר אינו רק נתיב סחר, אלא זירת קרב פוטנציאלית. סין של 2026 היא יוזמת, חמושה, ומציבה את האויב בעמדת נחיתות אסטרטגית עוד לפני שהירייה הראשונה נורתה.

כשהטיל הסיני נחת באוקיינוס השקט, הוא יצר גלים שהגיעו עד לבית הלבן. הים השקט כבר מזמן לא שקט, והפעם, לבייג'ינג אין שום כוונה לעצור.