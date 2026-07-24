הפנטגון נראה קטן לידו: המבצר הביטחוני של מצרים - באמצע המדבר | מיוחד לסופ"ש

מצרים עשתה מהלך דרמטי. בלב הבירה המנהלית החדשה של מצרים - פרויקט הדגל השאפתני של הנשיא א-סיסי - קם "האוקטגון", המוח הדיגיטלי והפיזי של מערכת הביטחון המצרית.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

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מבצר של שמונה צלעות

השם "אוקטגון" לא נבחר במקרה. המתחם בנוי סביב שמונה מבני ענק בצורת מתומן, המחוברים ביניהם ברשת של תשתיות מאובטחות. אבל מה שבאמת מפיל את הלסת הוא קנה המידה: בעוד הפנטגון האמריקני מפורסם בזכות המבנה הייחודי שלו, האוקטגון המצרי עושה לו בית ספר.

המתחם משתרע על פני כ-90 קילומטרים רבועים, שטח שגדול יותר מערים שלמות בישראל. הוא מחולק ל-13 אזורים אסטרטגיים ולוגיסטיים, שנועדו לרכז תחת קורת גג אחת את כל זרועות הצבא, השליטה והתקשורת של המדינה. ההשוואה לאמריקנים היא אולי חלק מהמיתוג, אבל במונחים של נדל"ן ביטחוני - המצרים פשוט השתלטו על המדבר.

המוח הדיגיטלי של קהיר

זה לא רק בטון ומלט. האוקטגון תוכנן לשמש כ"מוח דיגיטלי" בעידן של איומים היברידיים. לפי דיווחים, המתחם כולל מרכזי שליטה מבוססי בינה מלאכותית המסוגלים לנתח המון מידע בזמן אמת, מערכות הגנת סייבר מהמתקדמות בעולם ויכולת ניהול משברים מרחוק.

במציאות שבה המלחמות עוברות מהשדה הפיזי למרחב הדיגיטלי, מצרים רוצה להיות זו שמחזיקה בשאלטר. היכולת לסנכרן בין חיל האוויר, הים והיבשה מתוך מרכז אחד וממוגן היא הצהרת כוונות ביטחונית מהמעלה הראשונה.

המחיר של עוצמה

אז כמה עולה להקים מבצר כזה בלב המדבר? כאן העניינים הופכים למעורפלים יותר. מצרים לא פרסמה סכום רשמי, אבל הערכות של כלי תקשורת זרים מדברות על השקעה שמוערכת במיליארדי דולרים רבים, וחלק מהדיווחים אף נוקבים במספרים של עשרות מיליארדים.

עבור הציבור המצרי והקהילה הבינלאומית, האוקטגון הוא הרבה יותר מבסיס צבאי - הוא פרויקט פוליטי. הוא נועד להראות שמצרים היא כוח מודרני, טכנולוגי וריכוזי שיודע להגן על עצמו מול כל איום עתידי.

בעולם שבו מידע הוא הנשק החזק ביותר, מצרים בנתה לעצמה כספת. האוקטגון הוא אולי לא הבניין הגדול בעולם, אבל הוא ללא ספק אחד המוקדים האסטרטגיים המרתקים והמבוצרים ביותר שנבנו במזרח התיכון בעשורים האחרונים. מעכשיו, כשמדברים על כוח צבאי באזור, העיניים נשואות גם אל המתומנים שבמדבר.