בחלוף 30 שנים, נחשף כעת כי ארגון טרור מצרי טען בפני ה-FBI כי הוא זה שעומד מאחורי הפלת טיסה TWA 800, שבה נספו כל 230 הנוסעים ואנשי הצוות. מברק פנימי של הבולשת מניו יורק, שהושג על ידי עמותת השקיפות העצמאית Judicial Watch ופורסם בסרט תיעודי חדש, מראה כי פקסים מקהיר שהגיעו יומיים לאחר ההתרסקות תבעו אחריות להשמדת המטוס.

חשיפת המסמכים מעוררת מחדש שאלות נוקבות לגבי האפשרות שפצצה או טיל הפילו את מטוס הבואינג מול חופי לונג איילנד ב-17 ביולי 1996.

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הממצאים החדשים מעלים תהיות קשות לגבי אופן ניהול הפרשה, כאשר החוקר הראשי של העמותה, כריס פארל, תהה לגבי מידת הרצינות שבה נבדקו הפקסים והוסיף כי "ההסבר הרשמי על ניצוץ ממקור לא ידוע הוא מגוחך".

מסמך פנימי נוסף של הבולשת מפברואר 1997 אף הודה בזמנו כי "למרות שפע של ראיות נסיבתיות המצביעות על כך שהמטוס נפגע מטיל שנורה מפלטפורמה ימית, הסיבה המדויקת לפיצוץ נותרה תעלומה". יתרה מכך, הפיזיקאי ד"ר תום סטלקאפ, שייעץ למשפחות הקורבנות, האשים בסרט כי החוקרים שינו פיזית חלק מגוף המטוס כדי להסתיר נזק שנגרם מכוח חיצוני.

למרות הממצאים, המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה (NTSB) דוחה את הטענות ומפנה למסקנות החקירה הרשמית, שקבעה כי הסיבה הסבירה לאסון היא פיצוץ של מיכל הדלק המרכזי.

חקירת ה-FBI נסגרה רשמית בשנת 1997, לאחר שסגן מנהל הלשכה דאז, ג'יימס קאלסטרום, הצהיר בפני העיתונאים כי "לאחר 16 חודשים של חקירה חסרת תקדים, עלינו לדווח כי לא נמצאו ראיות המצביעות על כך שמעשה פלילי היה הסיבה". כעת, בעקבות פרסום הסרט, הגישה העמותה תביעה בבית משפט פדרלי נגד ה-NTSB בדרישה לשחרר מסמכים חסויים נוספים.