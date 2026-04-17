קנסות עתק ורדיפה אישית: המלחמה של אילון מאסק באיחוד האירופי | מיוחד לסופ"ש

זו המלחמה של אילון מאסק באירופאים שלא שמעתם עליה - המלחמה על השליטה באמת. מאסק רואה ב-X את המבצר האחרון של חופש הביטוי המוחלט. מהצד השני, האיחוד האירופי, חמוש בחוק השירותים הדיגיטליים, שנחוש להוכיח שגם המיליארדר החזק בעולם אינו חסין בפני החוק שלהם. ב-2026, העימות הזה הגיע לנקודת אל-חזור: מקנסות עתק בעקבות טענות על הטעיית משתמשים ועד חקירות פליליות על דיפ-פייק ובינה מלאכותית. האם אנחנו עדים להגנה על הדמוקרטיה - או לניסיון הצנזורה הגדול בהיסטוריה? בואו נחשוף מה קורה מאחורי הקלעים של הקרב על הריבונות הדיגיטלית שלנו.

בשנת 2022, האיחוד האירופי החליט שעידן המערב הפרוע באינטרנט נגמר. הם חוקקו את ה-DSA - חוק השירותים הדיגיטליים. החוק הזה מגדיר פלטפורמות כמו X כ"גוף מקוון גדול במיוחד". האיחוד דורש שקיפות, מלחמה בדיסאינפורמציה ואחריות. מאסק, שקנה את טוויטר באותה שנה, רואה בזה דבר אחד פשוט: צנזורה. מבחינתו, ה-DSA הוא כלי של שלטון ריכוזי שבא לחנוק את חופש הביטוי הליברטריאני שהוא מנסה לבנות.

בדצמבר 2025, האירופאים השוו והעלו: הם הטילו על מאסק קנס של 120 מיליון אירו. למה? ראשית, 'הוי הכחול'. האיחוד קבע שזהו 'דפוס אפל' – הטעיה מכוונת. פעם זה היה סימן לאמינות, היום זה מוצר שאפשר לקנות והוא מאפשר למתחזים להיראות רשמיים. שנית, הסתרת מודעות. האיחוד גילה ש-X 'מחביאה' חלק ניכר מהפרסומות שלה ולא מאפשרת פיקוח על קמפיינים פוליטיים זרים. והחמור מכל מבחינתם: חסימת חוקרים. מאסק סגר את הברז לאקדמיה. בלי נתונים, האיחוד טוען שאי אפשר לדעת מה האלגוריתם באמת מעולל לחברה שלנו. זו פגיעה בליבת הפיקוח הדמוקרטי.

האיחוד האירופי עשה מהלך משפטי חסר תקדים: הם החילו את דוקטרינת 'הישות הכלכלית האחת'. הם לא תובעים רק את הסניף האירי של X, הם הולכים ישירות לכיס של אילון מאסק. האחריות היא אישית. זה נועד למנוע תמרוני מס ותאגידים, ומסמן עידן חדש: בעלי הון כבר לא יכולים להסתתר מאחורי תאגיד או חברה. אם X מפרה את החוק – מאסק משלם.

ב-2026 המאבק עלה מדרגה עם כניסת הבינה המלאכותית. הצ'אטבוט של מאסק, Grok, הסתבך ביצירת תמונות דיפ-פייק מיניות, כולל של קטינים. האיחוד פתח בחקירה חדשה שמאיימת בקנסות של עד 6% מהמחזור העולמי. המאבק הזה הפך למשבר דיפלומטי: ארה"ב מאשימה את אירופה ב'צנזורה זרה', בעוד אירופה מתעקשת על 'ריבונות דיגיטלית'. העימות הזה יצא מכותלי בית המשפט לעימות בין שתי תפיסות עולם על עתיד המידע.

הערעור של X בלוקסמבורג יקבע את עתיד האינטרנט של כולנו. האם הפלטפורמות הן הפינה פרטית שלנו או שירות ציבורי תחת פיקוח? התשובה תעצב את הדורות הבאים. אז האם אירופה מצילה את הדמוקרטיה - או הורגת את חופש הביטוי?