אפליקציות ההיכרויות התחילו את דרכן לפני כעשור עם הבטחה גדולה לשפע רומנטי ונגישות חסרת תקדים. מהרגע שהן פרצו לחיינו, נראה היה שלהשיג דייט נהיה אחד הדברים הפשוטים ביותר. כל מה שצריך לעשות זה סוויפ על מי שמוצא חן בעיננו מתוך רשימה לא נגמרת של זיווגים פוטנציאליים, ואם יש מאצ' מתחילים להתכתב.

אבל גם ההבטחה הגדולה הזאת נתקלה במחסום. משתמשים רבים באפליקציות הללו מדווחים על תחושות של עייפות, ריקנות וירידה בערך העצמי. המומחים מכנים את התופעה הזאת בתור "Dating App Burnout" - שחיקה מאפליקציות היכרויות, והיא הפכה להיות נושא חם שמעסיק חוקרים ופסיכולוגים המתריעים על המחיר הסמוי של המרדף הדיגיטלי אחר אהבה.

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לפי מאמר שפורסם על ידי חוקרים באוניברסיטת אריזונה, הבעיה מתחילה במבנה הפלטפורמות. האפליקציות עושות שימוש במשחוק, או "גיימיפיקציה" - הפיכת תהליך ההיכרות למשחק. מנגנון ההחלקה (Swipe) וההתאמה (Match) יוצר לולאת דופמין הדומה להצמדה למכונות הימורים.

המשתמשים אינם מחפשים עוד קשר אנושי, אלא את הריגוש הרגעי שבאישור החברתי. כתוצאה מכך, בני אדם הופכים במידה רבה למוצרים בקטלוג אינסופי, תהליך המוביל לדה-הומניזציה של הצד השני ולירידה ביכולת לחוש אמפתיה.

אחד המכשולים המרכזיים הוא "פרדוקס הבחירה". הפסיכולוגיה הקוגניטיבית מלמדת שככל שמרחב האפשרויות גדל, כך פוחתת שביעות הרצון מהבחירה שנעשתה. בחיפוש אחר ה"אופציה הטובה ביותר" שנמצאת אולי במרחק סוויפ אחד נוסף, משתמשים רבים נותרים במצב של חוסר הכרעה כרוני. התוצאה היא קושי ביצירת מחויבות ותחושת החמצה מתמדת.

השחיקה באה לידי ביטוי בסימפטומים ברורים: ציניות כלפי המין השני, ירידה בערך העצמי בעקבות דחיות או "גוסטינג", ותחושת בדידות שמעמיקה יותר ככל שהאינטראקציות הופכות שטחיות יותר. במקום שהטכנולוגיה תשרת את החיבור האנושי, היא הופכת למחסום.

המחיר של שחיקת אפליקציות ההיכרויות הוא לא רק נפשי. הייאוש מחוסר ההצלחה מוביל משתמשים רבים למחוק את האפליקציות, לפעמים גם אחרי ששילמו כסף עבור חשבון פרימיום - מה שנכון עבור למעלה משליש מהמשתמשים.

כדי להתמודד עם התופעה, המומחים מציעים אימוץ של "היגיינה דיגיטלית":

• הצבת גבולות: הגבלת זמן השימוש באפליקציות לדקות ספורות ביום כדי למנוע הצפה חושית. בזמן השימוש, נסו להיות כמה שיותר נוכחים ומעורבים במה שאתם עושים. נקודה טובה לעצור היא רגע לפני שאתם מרגישים שאתם מתחילים להתעייף, כך שתסיימו כל סוויפ בתחושה של אנרגיה.

• איכות על פני כמות: התמקדות במספר מצומצם של שיחות עומק במקום צבירת עשרות התאמות חסרות משמעות. ככל שתתעמקו יותר בשיחות, כך הסיכוי למציאת מכנה משותף יגדל, וכך גם הרצון להיפגש פנים אל פנים.

• צאו לעולם האמיתי מדי פעם: דייטים מבוססים על תקשורת, והם דבר שדורש תרגול. כל מפגש, בין אם הוא מוצלח או לא, הוא הזדמנות לחדד את הכישורים הבין-אישיים שלכם. התקשורת דרך מחיצה של מסך היא לא תחליף לדבר האמיתי, והממד האנושי מוסיף לחיבור הרגשי עם האדם שמולכם.

השורה התחתונה ברורה - אפליקציות ההיכרויות הן כלי יעיל, אך הן אינן תחליף לקשר אנושי המבוסס על נוכחות וקשב. כדי למצוא חיבור אמיתי בעידן הדיגיטלי, עלינו ללמוד לעיתים להניח את הטלפון בצד ולהרים את העיניים.