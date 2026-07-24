מכיפת ברזל ועד טילים מהמהירים בעולם: מרוץ החימוש של המפרץ הפרסי נגד איראן

בשמי אבו דאבי ודוחה, האזעקות הן כבר לא תרחיש תיאורטי. המזרח התיכון של השנה האחרונה הבהיר למדינות המפרץ שמתקפה אחת מדויקת על נמל נפט או שדה תעופה יכולה לשתק כלכלה שלמה בתוך דקות. התגובה? "סופרמרקט" ביטחוני גלובלי שמחבר בין המערב למזרח במטרה אחת: לבנות חומת מגן ששום דבר לא יוכל לחדור.

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הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

איחוד האמירויות: הקוקטייל המנצח

איחוד האמירויות נמצאת בחזית המערכה. באביב האחרון, כשהשמיים התמלאו באיומים מכיוון איראן, אבו דאבי הוכיחה שהיא לא מהמרת על ספק אחד. לצד סוללות ה"פטריוט" והמיירטים האמריקניים המתקדמים, נחשפה פריסה של מערכות כיפת ברזל ישראליות - שיתוף פעולה שהפך מרעיון על הנייר למגן מבצעי קריטי.

אבל המהלך המפתיע באמת מגיע מהודו. האמירויות מנהלות מגעים מתקדמים לרכישת הברהמוס - טיל שיוט על-קולי, מהמהירים בעולם, שפותח בשיתוף פעולה הודי-רוסי. הברהמוס הוא ה"עוקץ" של המערכת: הוא משדר לאיראנים שהאמירויות יכולות להגיע רחוק ומהר. לצידו נרכשת מערכת האקאשטיר - ה"מוח" ההודי שמרכז נתוני מכ"ם וחיישנים לכדי תמונת הגנה אחת, חכמה ומהירה. אבו דאבי כבר לא רק קונה טילים; היא בונה רשת עצבית שרואה הכל.

קטאר: המלחמה בזול

בזמן שהאמירויות הולכות על עוצמה, קטאר מובילה מהפכה תפיסתית: כלכלת היירוט. מנהיגי המדינה הבינו שזהו טירוף כלכלי לשגר טיל שעולה מיליוני דולרים כדי להפיל כטב"ם "שאהד" איראני שעולה כמה אלפי דולרים בודדים.

לפי דיווחים, קטאר בוחנת רכישת "כטב"מי יירוט" מאוקראינה - כלי טיס קטנים וזריזים שתפקידם להתנגש בכטב"מים של האויב ולהשמיד אותם באוויר. זהו פתרון חכם, נגיש ובעיקר זול, שנועד להגן על מתקני הגז האסטרטגיים ועל נמלי התעופה מבלי לרוקן את קופת המדינה על כל איום קטן.

בחריין: כששדה הקרב נכנס לסלון

עבור בחריין, המלחמה היא כבר לא אירוע שמתרחש מעל דיונות נטושות. במרץ 2026, מערכת "פטריוט" יירטה כטב"ם איראני מעל אזור מגורים צפוף. הרגע שבו רסיסי יירוט נופלים על שכונות מגורים ובתי חולים שינה את השיח הציבורי באי הקטן.

בחריין נשענת אמנם על המטרייה האמריקנית, אך האירוע הזה האיץ את הצורך במערכות הגנה נקודתיות יותר, כאלו שיודעות לעצור את האיום עוד לפני שהוא מגיע למרחב האזרחי. עבורם, הגנה אווירית היא כבר לא נושא למומחים צבאיים בלבד - היא הבטחה לביטחון האישי של כל אזרח.

מצפה הורמוז ועד הבית

המכנה המשותף לכל המדינות הללו הוא ההבנה שהאיום האיראני עבר משלב ההצהרות למציאות מבצעית כואבת. השליטה על מצר הורמוז, נתיב ייצוא האנרגיה הקריטי ביותר בעולם, מחייבת את מדינות המפרץ להיות דרוכות 24/7.

בשורה התחתונה: המרוץ הזה הוא הרבה יותר מרכש נשק; הוא עיצוב מחדש של הגיאופוליטיקה האזורית. האמירויות, קטאר ובחריין לא מחפשות רק טורפדו או טילים - הן מחפשות שקט. בעולם של 2026, שבו רחפן אחד יכול לשנות את מאזן הכוחות האזורי, השילוב בין טכנולוגיה ישראלית, תעוזה הודית וגיבוי אמריקני הוא הדרך היחידה להבטיח שהשקט הזה יישמר. המפרץ הפרסי הפך למבצר, והוא לא מתכוון לתת לאף אחד לפרוץ את החומות.