מגלי הארצות הגדולים אי פעם יצאו משם, כדורגלנים וכנראה גם כמה מהיינות הטובים בעולם. אז האם בקרוב גם הישראלים ייצאו מפורטוגל עם המלצה - היעד הבא שכולנו חייבים לבקר בו? לאחרונה ביקרתי במדינה, לא בשביל דרכון זר (בניגוד להרבה ישראלים), אלא כדי להכיר עוד מקום במערב אירופה, אחרי שכבר חשבתי שאין חדש באזור עם כל כך מעט מדינות.

שכנתה של הספרדים מגוונת לא פחות מהאחות הגדולה - וזה לא יהיה מוגזם להודות שמה שיש לפורטוגל ה"קטנה" להציע כנראה לא תמצאו בעוד אף מדינה באירופה. מערים שבנויות על צלעות הרים, גפנים הפרוסים על מרחבי ענק ואיים יוצאי דופן שנראים כמו שילוב בין איסלנד והוואי. אבל עד שאחרוש על כל המדינה, הפעם אשפוך קצת אור על הערים בהן ביקרתי.

תעודות זהות: פורטוגל

המדינה ממוקמת בדרום-מערב אירופה וגובלת בספרד לצד חלק מהים התיכון וכל החלק המערבי שוכן לחופי האוקיינוס השקט. תחת שליטתה מספר איים באוקיינוס האטלנטי, כולל האיים האזוריים ואיי מדיירה. בעברה פורטוגל הנהיגה חלק מהאינקוויזיציה וממנה הוגלו המוני יהודים לאמריקה, למדינות אפריקה ולמזרח התיכון. עם השנים הפכה למדינה מודרנית שחברה באיחוד האירופי ומפורסמת ביין האיכותי שלה ובשמן הזית.

איך מגיעים לשם?

נמל התעופה הראשי במדינה ממוקם בעיר הבירה ליסבון, אליו מתבצעות טיסות ישירות יומיות של חברת אל על, והחל מהקיץ חוזרת אחרי היעדרות של קרוב לשלוש שנים - החברה הלאומית המקומית Tap Air Portugal עם טיסות יומיות לתל אביב. השדה השני בגודלו נמצא בעיר הצפונית פורטו, אליו יפעלו טיסות של אל על החל מהקיץ הקרוב, ומסוף חודש אוקטובר חברת Tap Air Portugal תחל להפעיל גם משם טיסות ישירות לישראל.

מתי כדאי להגיע?

מזג האוויר בפורטוגל מושפע גם מהקור האירופי אך גם מהחום והאפיון הים תיכוני. בקיץ חם והביל, אין גשם ויש שרב לעיתים תכופות, וכנראה החום והלחות של תל אביב לא ייראו לידם כל כך נוראיים. בחורף הטמפרטורות נעות בין 10-15 מעלות ביום, אבל הקרבה לאוקיינוס מביאה איתה גם משקעים תכופים, ותרחיש של שבוע גשום ואף יותר הוא לא אירוע מופרך - ואף נפוץ. הסתיו והאביב אלו העונות המומלצות ביותר לביקור, יש בין 20-25 מעלות וימי הגשם די מועטים.

ליסבון

עיר הבירה הפורטוגלית אמנם מפורסמת בזכות החשמלית הצהובה הידועה "קו 28" העושה את הדרך במורדות העיר, אבל ליסבון היא הרבה מעבר לכך. מקולינריה ייחודית, דרך מבנים היסטוריים ונופים מרהיבים, הבירה הפורטוגלית מציעה משהו קצת שונה, מרענן וצבעוני יותר ממה שאנחנו מכירים מרוב ערי אירופה. אחד הדברים שאף אחד לא יכול להתעלם מהם, זו הטופוגרפיה של העיר, ובמילים פשוטות - הבנייה של העיר על גבעות וצוקים שלעיתים נדמה שהם בלתי נגמרים.

רוב המקומות הבולטים מרוכזים בעיר העתיקה ברובעים "באשיה" ו"אלפמה", וטוב שכך, כי העליות והירידות בעיר הזאת יכולות קצת להתיש אתכם. האזור המרכזי מתפרס מהכיכר המרכזית שעל הטיילת וצפונה, ואם תרצו להגיע לאזורים נוספים יעמדו לרשותכם חשמליות וקווי מטרו, ככה שגם העצלנים מבנינו יסתדרו שם מצוין.

טירת דה סאו ג'ורג'ה (Castello De Sao Jorge)

אחת האטרקציות המרכזיות זו הטירה העצומה שנבנתה אי שם במאה ה-11, וניצבת על הגבעה הגבוהה ביותר בליסבון. כמה גדולה היא? יש שם מספר חללים, בפנים ובחוץ, וניתן גם ללכת על החומות ולהשקיף על כל העיר ואפילו מעבר לה. עבור משפחות וילדים זה אתר נהדר, וגם אם תגיעו בהרכב אחר התצפיות משם שוות לגמרי את המחיר.

האקווריום של ליסבון

לא משנה אם אתם אוהבים דגים רק בסושי, האתר הזה הוא הגדול באירופה ומכיל 450 סוגי חיות ימיות. במרכזו נמצא (תיראו מופתעים) אקווריום ענק וגבוה עם המון סוגי דגים, גדולים עד קטנים, אבו נפחא (או ככה לפחות זה היה נראה) וכמובן כרישים. עוד במתחם תמצאו תצוגות ובריכות ללוטרות, מתחם פינגווינים ואקווריום ייעודי למדוזות החיות בעומק של אלפי מטרים מתחת לפני הים שהובאו למתקן במיוחד.

מעלית סנטה ג'וסטה (Santa Justa Lift)

אחת האטרקציות הייחודיות והמרשימות ביותר ממוקמת ברובע באישה. המעלית נבנתה בתחילת המאה ה-20 על ידי תלמידו של גוסטב אייפל וכוללת תא נוסעים מעץ שעולה אל מנזר עתיק ממנו יש תצפית מרהיבה אל כל העיר.

מוזיאון הכסף

המוזיאון מציג את את ההתפתחות הכלכלית לאורך השנים במדינה ומגוון פעילויות לצורך למידה על ההיסטוריה של הכסף המוכר לנו כיום. המוזיאון יחסית קטן, מתאים בעיקר למשפחות עם ילדים, והמבקרים שם יימצאו שטרות ישנים מכל מדינות העולם, כולל שקל ישן עליו מוטבע איור של גולדה מאיר. הכניסה למוזיאון כמובן - חינם אין כאסף.

מגדל בלם

מתחם היסטורי שזכה בתואר אתר מורשת עולמי של אונסק”ו ומשמש כעוד אחד מסמליה של העיר. המתחם הוקם לפני כ-500 שנה ומחולק למגדל ומוצב שמירה וביחס לסמלים האחרים הוא יחסית קטן. יש במבנה חמש קומות שבהן תמצאו חדרי תחמושת, מתחמים ששימשו בעבר את המלך ומרפסת שממנה ניתן להשקיף על המים.

סינטרה

העיירה ההררית הממוקמת כ-30 ק"מ מליסבון היא כנראה זו שהפנתה זרקור על הבירה הפורטוגלית כך שיוכלו לגלות איזו צבעונית היא. בנוסף, במקום הזה שוכן הארמון המפורסם "פנה" בגווני אדום-צהוב הניצב על ראש הגבעה בהרים המפרידים בין ליסבון לאוקיינוס האטלנטי. הארמון, שנראה כמו טירה מפארק שעשועים של דיסני, נבנה לפני כ-200 שנים על ידי מלך פורטוגל ובו תצוגות ייחודיות של פרטי האומנות שנאספו במקום לאורך השנים.

פרט לארמון המפורסם יש עוד כמה מבצרים, גנים וארמונות מרהיבים שכדאי מאוד לבקר בהם. מומלץ לבדוק טרם ההגעה אילו עוד אתרים בפסגת הגבעה מעניינים אתכם, מאחר ולכמה מהם יש כרטיסים משולבים.

פורטו

אם חשבתי שליסבון יפה אז גיליתי שזה כלום לעומת היופי של פורטו. העיר, ממוקמת בצפון המדינה במרחק של שעתיים וחצי נסיעה ברכב/רכבת, היא אחת המיוחדות באירופה ובנויה על צוק מעל נהר הדורו. מצדו השני של הנהר, שוכנת העיר וילה גאיה דה נובה. הסמל של האזור הוא הגשר המרכזי המחבר בין שתי הערים הללו (גשר דום לואיש), כאשר במפלס העליון יש רחוב עם שביל להולכי רגל ורכבת קלה בלבד, ובמפלס התחתון, 80 מטרים למטה, יש רחוב אחר לחלוטין ובו נוסעים רכבים.

הצבעוניות של פורטוגל מורגשת במלוא עוצמתה בפורטו ובכל פינה תמצאו בניינים גבוהים, צרים ומעוצבים, כל אחד נראה קצת אחרת ובצבע שונה. אי אפשר ללכת ברחוב מבלי להתפעל מהעיר היפיפייה והנוף הבלתי נתפס הנשקף מעל הנהר בו רואים את הטיילת הארוכה של העיר.

כנסיית קלריגוש (Igreja dos Clérigos)

המבנה הענק כולל אולם תפילה עצום ומאפשר למבקרים לטפס במדרגות עד לקצה הבניין, כשבדרך לפסגה תמצאו תצוגות אומנות שאספו המלכים לשעבר. העלייה אורכת רק כמה דקות והנוף הפנורמי לכל רחבי העיר בהחלט שווה את הטיפוס.

ספריית ללו (Livraria Lello)

הספרייה שנוסדה בשנת 1906 מעוצבת לפרטי פרטים ונראית כמו מוזיאון עם ספרים. כיום, האלמנטים האדריכליים הייחודיים שלה הפכו אותה למוקד תרבותי שאף גובה תשלום של 12 אירו כדי להיכנס אליו, אלא אם תקנו שם ספר (יש גם באנגלית).

שוק הפשפשים של פורטו (Mercado do Sol)

השוק הקסום מציע מגוון רחב מאוד של פריטים עבודת יד, מקרמיקה, פרטי עץ, מאכלים מקומיים ושלל מזכרות שונות. האווירה ידידותית שכן זה שוק קטן ואפילו פגשתי שם מוכר תומך ישראל מובהק.

שוק האוכל של פורטו

השוק נמצא בתוך מבנה ובו יש כמה דוכנים עם מאכלים מכל העולם, ים תיכוני, אסייתי, איטלקי, אמריקאי, צמחוני, דגים, ועוד ועוד. יש שם מנות טובות במחירים סבירים ולגמרי כל אחד יכול למצוא משהו שיתאים לו. אגיד שיש מבנה דומה גם בליסבון, גדול יותר בשם "Time out market", די מאכזב, המגוון שם הרבה יותר מצומצם ועבור מי ששומר כשרות המקום הזה הוא אתגר של ממש.

מוזיאון היין WOW

ואיך אפשר בלי יין, בעיר שכל כך מזוהה עם היין המפורסם שלה (פורט). כי אחרי שתטעמו אותו גם אתם תגידו WOW! (בפועל, ראשי תיבות של World of Wine). במוזיאון יראו כיצד מתבצע תהליך ייצור היין במדינה, אילו טעמים של יינות קיימים ובאיזה סוג גידול מתמחה כל אזור בפורטוגל. בסוף הסיור מציגים סרט קצר באנגלית על עולם היין במדינה וכמובן טעימות, עם היין האדום כנראה הכי טוב שתטעמו אי פעם.

אוכל קדימה אוכל

למרות שהמדינה שוכנת לצד הים התיכון האווירה היא אירופית לחלוטין ושונה באופן מובהק מהחיך הים תיכוני המוכר לנו בארץ ומדינות האזור. המטבח הפורטוגלי מתמחה בעיקר בדגים לאור הקרבה לאוקיינוס והמנה הלאומית היא בקלאו (Bacalhau) - דג בקלה מיובש ומלוח, המוגש במאות וריאציות. הגרסה המפורסמת שבהן היא עם תפוחי אדמה, בצל וביצה. מוזמנים לנסות, אישית פחות התלהבתי.

עם זאת, בעולם המתוקים כנראה שלא תמצאו הרבה אנשים שיסרבו לטעום את המאפה הלאומי, פסטל דה נאטה (Pastel de Nata) - טארט בצק עלים פריך הממולא בקרם וניל מתוק. כמעט אין מאפייה שלא תמצאו בה את המאפה הזה, שמוגש לרוב עם קינמון ואבקת סוכר, ומהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות המקומית. מזל שיש מאפיות בכל חור במדינה הזאת - כי זה פשוט מאכל חובה.

סיכום החוויה המקומית

פורטוגל זו אמנם מדינה חמה, עם אנשים טובים שברובם אוהבים אותנו (להבדיל משכניהם הספרדים), אבל הוויב שם הוא שחלק מהדברים נעשים בצורה קצת "מחופפת", נגיד רכבות קצת ישנות וחורקות או מתקנים ציבוריים לא תקינים. למרות שמדובר בדברים די קטנים, כולם יחד יוצרים מצג של תרבות ה"יהיה בסדר" על סטרואידים פרו מקס. ולמי שיוצא לטיול רציני מחוץ לערים, ממליץ פחות לסמוך על הדייקנות והסדר שלהם ופשוט לשכור רכב.

לסיכום ולמרות הכל, היתרון הגדול של הפורטוגלים הוא שכל מה שציינתי מתגמד לעומת היופי של המדינה הצבעונית הזו, עם אנשים נעימים, מבנים היסטוריים, אוכל טוב (ובעיקר יין!), שתמיד יעשו לכם חשק לחזור ולגלות עוד מהמדינה ולחוות את הרוגע הפורטוגלי, שייחודי אך-ורק-להם.