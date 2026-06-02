גאים להיות: המנהיגים הלהט"בים שעשו היסטוריה | מיוחד לסופ"ש

ראש ממשלת צרפת לשעבר, גבריאל אטאל, הכריז בשבוע שעבר שיתמודד בבחירות לנשיאות צרפת בשנה הבאה. במידה וייבחר, אטאל - הומוסקסואל מוצהר, יהיה הנשיא הלהט"בי הראשון בתולדות המדינה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

אטאל כבר כיהן כראש הממשלה הצרפתי הראשון מקהילת הלהט"ב, אך הוא לא היחיד בעולם שעשה היסטוריה בכך שהפך למנהיג הלהט"בי הראשון במדינתו. אלו המנהיגים הלהט"בים ששברו את תקרת הזכוכית והראו שנטייה מינית אינה משפיעה על היכולת להוביל מדינה.

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יוהאנה סיגורדארדוטיר - ראש ממשלת איסלנד (2009-2013)

ב-1 בפברואר 2009, יוהאנה סיגורדארדוטיר (Jóhanna Sigurðardóttir), לסבית מוצהרת, עשתה היסטוריה כשהפכה לאישה הראשונה בראשות ממשלת איסלנד, ולדמות הלהט"בית הראשונה בעולם שנבחרה לתפקיד מנהיגותי. כראשת ממשלת איסלנד היא הובילה את מדינת האי הנורדית דרך המשבר הכלכלי ההרסני של 2008, בעוד ממשלתה הפכה לראשונה בהיסטוריה של איסלנד לכלול מספר שווה של נשים וגברים בתפקידים רשמיים.

מנהיגותה ההיסטורית שברה מחסומים לא רק עבור נשים ואנשים להט"בים באיסלנד אלא ברחבי העולם, ושלחה מסר רב עוצמה לפיו אותנטיות בפוליטיקה יכולה לשנות אומות. ב-27 ביוני 2010, אותו יום בו נכנס לתוקף חוק נישואים חד-מיניים של איסלנד, היא נישאה לבת זוגה, והפכה גם לראשת הממשלה הלהט"בית המוצהרת הראשונה בעולם שנישאה לאדם מאותו המין בזמן כהונתה בתפקיד.

אליו די רופו - ראש ממשלת בלגיה (2011-2014)

הגבר ההומוסקסואל המוצהר הראשון לכהן כראש ממשלה היה אליו די רופו (Elio Di Rupo), שכיהן בתפקיד בין השנים 2011-2014. בשנת 1996, כשכיהן כחבר הסנאט במדינה, הוא עמד בפני משבר יח"צ כאשר יוחסו לו עבירות של קיום יחסי מין עם קטין - האשמות שלבסוף הוכחו כשקריות.

הסערה התקשורתית סביבו גרמה לו לצאת מהארון באופן רשמי, בעת שקבוצת עיתונאים רדפה אחריו ברחוב, ואחד העיתונאים עימת אותו עם הטענות בציבור לפיהן הוא הומוסקסואל. בתגובה שהפכה לאייקונית מאז, די רופו הסתובב לעיתונאי וענה "כן, אז מה?". אותו הרגע נחשב לאחד ממעוררי ההשראה הגדולים עבור הדורות הבאים של הפוליטיקאים הלהט"בים.

במהלך הקדנציה שלו כראש ממשלה, אליו די רופו ניווט את בלגיה אל מחוץ למשבר גוש האירו של אותה התקופה, והצליח לגשר בין הפלמים והוולונים תוך נקיטת גישה פרגמטית לניהול משא ומתן בין שני הצדדים. עם זאת, ההישג המרשים ביותר שלו היה שהצליח להביא לסיום המשבר הפוליטי החריף בן 541 הימים שפקד את בלגיה - הארוך ביותר בתולדות המדינה, בו לא הייתה ממשלה מתפקדת.

קסאבייה בטל - ראש ממשלת לוקסמבורג (2013-2023)

קסאבייה בטל (Xavier Bettel) נבחר לראשות ממשלת לוקסמבורג בגיל 40, אחרי שכיהן כראש העיר הבירה במדינה, והיה ההומוסקסואל המוצהר הראשון במדינה לכהן בשני התפקידים. בשנת 2015, בשנה השנייה לכהונתו, ממשלתו העבירה חוק המכיר בנישואים חד-מיניים. מאוחר יותר באותה השנה בטל התחתן עם בן זוגו, ובכך הפך לראש המדינה הראשון באיחוד האירופי שנישא לבן זוג מאותו המין.

לצד ההכרה בנישואים חד-מיניים, כהונתו זכורה לטובה בעיקר בזכות "המעבר הירוק", שהפך את לוקסמבורג ליעד מספר אחת להשקעות ירוקות, וניהול משבר האנרגיה של 2022 שנגרם בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, תוך שמירה על רמות האינפלציה הנמוכות ביותר בגוש האירו. בשנת 2023, אחרי עשור כראש ממשלה, בטל פרש מהתפקיד ועבר לכהן כסגן ראש הממשלה ושר החוץ של המדינה.

אנה ברנאביץ' - ראש ממשלת סרביה (2017-2024)

ברנאביץ' עשתה היסטוריה כשנבחרה לראשת הממשלה הראשונה של סרביה, וגם ללהט"בית הראשונה בתפקיד, הישג מרשים במיוחד לאור העובדה שסרביה נחשבת לאחת המדינות השמרניות ביותר באירופה. במהלך שנות כהונתה היא זכתה להכרה על מודרניזציה של חלקים מהביורוקרטיה הממשלתית בסרביה, קידום ממשל דיגיטלי ושמירה על יציבות פוליטית בתקופות קשות שכללו את מגפת הקורונה והמתחים האזוריים הגוברים באירופה, לרבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, שאילצה את מדינתה לאזן בין היחסים עם אירופה לעומת הידידות עם רוסיה.

עם זאת, מורשתה של אנה ברנאביץ' (Ana Brnabić) נותרה שנויה במחלוקת, כאשר מבקריה מאשימים אותה בכך שאפשרה את שלטונו הריכוזי הגובר של הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ', בעוד פעילים להט"בים רבים טענו כי חשיבותה הסמלית כמנהיגה להט"בית לא תרמה לקידום זכויות להט"ב בתוך סרביה עצמה. כתוצאה מכך, ברנאביץ' נחשבת הן לסמל פורץ דרך של ייצוג להט"בי והן כדמות מקטבת, שהקריירה שלה ממשיכה לעורר ויכוח על הקשר בין זהות, כוח ואחריות פוליטית.

אדגרס רינקביץ' - נשיא לטביה (2023-מכהן)

נשיא לטביה המכהן עשה היסטוריה כשנבחר להיות ראש המדינה ההומוסקסואל הראשון באיחוד האירופי. כמו אנה ברנאביץ' בסרביה, בחירתו לתפקיד מקבלת משנה תוקף נוסף לאור העובדה שהוא מכהן כראש מדינה מזרח אירופית, שם פוליטיקאים להט"בים מתמודדים עם התנגדות חברתית גדולה יותר. עוד בתור שר החוץ של לטביה, אדגרס רינקביץ' (Edgars Rinkēvičs) נודע בעמדתו הפרו-אירופית האיתנה, שהתחזקה לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה ב-2022, מה שסייע לו לקבל תמיכה רחבה בכל הקשת הפוליטית במדינה.

רינקביץ' יצא מהארון בשנת 2014 בעודו מכהן כחבר פרלמנט דרך ציוץ שהעלה לטוויטר, וכך היה לפוליטיקאי הראשון בלטביה שיצא מהארון. עם זאת, רינקביץ' נוהג לשמור על תדמית ציבורית מאופקת ולא מרבה להתבטא על חייו הפרטיים, בדגש על נטייתו המינית. מדיניות זו זוכה לביקורת מצד אקטיביסטים להט"בים, שטוענים כי עליו לנצל את מעמדו בצורה יותר פעילה כדי לקדם זכויות להט"ב במדינה.

רוב יטן - ראש ממשלת הולנד (2026-מכהן)

הולנד ידועה בתור אחת המדינות הליברליות ביותר בעולם, במיוחד בכל הנוגע ליחסה לקהילה הלהט"בית, והיא המדינה הראשונה בעולם שהכירה בנישואים חד-מיניים עוד בשנת 2001. עם זאת, רק השנה המדינה בחרה את ראש הממשלה הלהט"ב המוצהר הראשון בתולדותיה, רוב יטן (Rob Jetten), שרשם הישג נוסף בתור האדם הצעיר ביותר שנבחר לתפקיד בגיל 38.

יטן ידוע כפוליטקאי שלא מסתמך על זהותו המינית על מנת לקדם את מעמדו בתוך הפוליטיקה המקומית, אלא בזכות כישוריו כמדינאי. יטן צמח במפלגה הליברלית D66, והוא ידוע בכך שהצהיר בפתיחות על נטייתו המינית עוד בתחילת דרכו הפוליטית ב-2017, כשנבחר לפרלמנט ההולנדי. בהמשך הוא כיהן כשר האקלים והאנרגיה במדינה, שם התמקד בהאצת המעבר של הולנד לאנרגיה מתחדשת ובהפחתת פליטות מזהמות.