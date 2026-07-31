צה"ל 2.0: השדרוגים המטורפים שנכנסו לצבא - תחת אש | מיוחד לסופ"ש

שדה הקרב של השנה האחרונה לא דומה לשום דבר שראינו בספרי ההיסטוריה. הוא מהיר יותר, מבוסס נתונים, ובעיקר, הוא דורש שילוב בין עוצמה קרקעית לטכנולוגיית קצה. תחת אש, צה"ל פועל כמעין "סטארט-אפ" צבאי ענק, המאיץ תהליכי פיתוח וקליטה שבשגרה היו נמשכים עשור, ובזמן הלחימה הואצו. המטרה: להפוך את הלוחם בקצה למחובר יותר למערכות המודיעין, מוגן יותר מפני איומים אסימטריים ומדויק הרבה יותר בכל לחיצה על ההדק.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

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המפלצת שעל הגלגלים: ה"לביא" מסתער

בחטיבת ההרים (810) כבר מבינים שהשטח הקשוח של החרמון והלבנון דורש חיה מסוג אחר. והחיה הזאת היא ה"לביא" - האמר משודרג שקיבל "השתלת לב": מנוע טורבו עוצמתי עם מומנט משופר שמאפשר לו לטפס בשיפועים חדים ובבוץ טובעני בלי להסס. השיפור הזה מעניק לכוחות יתרון טקטי קריטי בתנועה מהירה בין רכסים.

במקביל, משרד הביטחון ביצע מהלך אסטרטגי וחתם על עסקת ענק בשווי חצי מיליארד שקלים לרכישת מאות האמרים חדישים מארה"ב. לא מדובר רק בחידוש המלאי; זהו שיקום מאסיבי של מערך הניוד המבצעי, המבטיח שכל פינוי פצוע או משימה מיוחדת יתבצעו על גבי הכלים האמינים ביותר בעולם, המסוגלים לשאת מערכות קשר ותקשוב מתקדמות המותקנות עליהם תוך כדי תנועה.

העין שלא עוצמת: עליונות אווירית לכל מחלקה

המהפכה הדרמטית ביותר מתרחשת כמה מאות מטרים מעל ראשי הלוחמים. אם בעבר כטב"ם היה נכס אסטרטגי נדיר, היום הוא ה"לחם והחמאה" של המפקד בשטח. צה"ל מפעיל כיום מערך רב-שכבתי של כלי טיס בלתי מאוישים: מהענקים ששוהים ימים באוויר וחולשים על מדינות שלמות, ועד לרחפנים טקטיים זעירים שנשלחים לסרוק סמטה או פיר מנהרה לפני שהכוח דורך בהם. אלו הן ה"עיניים העיליות" שמקצרות את "מעגל הסגירה" – היכולת לזהות אויב ולהשמיד אותו תוך שניות, תוך צמצום דרמטי של הסיכון לחיי אדם.

"אור איתן": עידן הלייזר כבר כאן

גולת הכותרת, זו שגורמת לעולם כולו להביט בישראל בתדהמה, היא מערכת "אור איתן". לראשונה בהיסטוריה הצבאית, קרן לייזר רבת-עוצמה עוברת מהמעבדה אל פסגת ההגנה האווירית. המערכת נועדה ליירט רקטות, פצמ"רים ונחילי כטב"מים מתאבדים במהירות האור.

מעבר לטכנולוגיה, מדובר במהפכה כלכלית: בעוד שכל טיל מיירט של "כיפת ברזל" עולה עשרות אלפי דולרים, יריית לייזר עולה שקלים בודדים. המערכת כבר הוכיחה יכולות מדהימות בסדרת ניסויים והטמעות ראשוניות, והיא צפויה להפוך לשכבה משלימה שתהפוך את שמי ישראל לחסינים יותר מאי פעם.

הקטלניות שבידיים: הלוחם כצומת מידע

השדרוג לא עוצר במכונות הענק, הוא מגיע עד לכף היד של הלוחם. מקלעי נגב 7 חדישים, אמצעי ראיית לילה שהופכים חושך מוחלט לתמונה ברורה, וכוונות חכמות שמחשבות את הסטייה של הכדור – כל אלו הופכים את המחלקה הקרבית ליחידה קטלנית ומדויקת להפליא. השדרוגים האלו אולי פחות מצטלמים לכותרות, אבל הם אלו שמכריעים את הקרב בסוף בתוך המבנה הממולכד או במארב הלילי בואדי.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

השורה התחתונה: המשוואה השתנתה

השילוב בין ניידות משופרת, לייזר הגנתי ואש מוכוונת מודיעין מהאוויר יוצר מעטפת אחת שלמה. בעידן שבו האיום משתנה במהירות מרקטות כבדות לרחפנים מתאבדים, צה"ל בונה את עצמו מחדש כצבא חכם, זריז ואגרסיבי. המלחמה הזו אמנם כפתה על ישראל התמודדות קשה, אך היא גם הוכיחה שכשמדובר בחדשנות תחת אש – מדינת ישראל נמצאת בליגה משל עצמה, ומסמנת לעולם כולו איך ייראה שדה הקרב של המחר.