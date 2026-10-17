تحليل انتخابي: لماذا يجب إلغاء نسبة الحسم البالغة 3.25% في إسرائيل؟

تهيمن الأرقام، وليس القضايا، على الحملة الانتخابية في إسرائيل. ففي السابع والعشرين من أكتوبر، سترسم إسرائيل مستقبل أمنها بعد أحداث السابع من أكتوبر، ومستقبل سياستها بعد احتجاجات إصلاح النظام القضائي عام 2023، ومستقبل مجتمعها في مسألة تجنيد طلاب المعاهد الدينية للحريديم.

ولوحات النقاش في التلفزيون الإسرائيلي لا يهيمن عليها أي من هؤلاء. بدلاً من ذلك، تهيمن نسبة 3.25% السحرية على السياسة في إسرائيل.

هذه هي العتبة (نسبة الحسم) الانتخابية في إسرائيل. الحزب الذي يحصل على 3.25٪ من الأصوات في انتخابات 27 أكتوبر يفوز بأربعة مقاعد في الكنيست. إذا حصلت على 3.2499999٪؟ حزبك يُستبعد تمامًا.

ذلك الفارق يمكن أن يكون حاسماً. فعدد قليل من الأصوات المُدلى بها يمكنه أيضاً أن يصدر حكماً على نتيجة الانتخابات بأكملها. سواء حصل حزب ما على 3.25٪ (أربعة مقاعد) أو 3.249999٪ (صفر)، فقد يُغيّر ذلك الحسابات البرلمانية برمتها، خاصةً في بلد يشهد انقساماً حاداً.

على سبيل المثال: حزب "عمخا يسرائيل" (شعبك إسرائيل) للجنرال السابق أوفير وينتر يظهر في استطلاعات الرأي إما بقليل تحت نسبة الحسم أو بقليل فوقها. إذا اجتاز نسبة الحسم بفارق ضئيل، يضيف أربعة مقاعد إلى كتلة المؤيدين لبنيامين نتنياهو. إذا لم يجتز العتبة بفارق بسيط، تُلغى الأصوات ويُمنح المقاعد للمعارضة بشكل افتراضي. الفارق في الدعم الشعبي الفعلي صغير، لكن التأثير على السياسة الواقعية كبير.

من اللافت أن المحللين الإسرائيليين يرون تقريباً بالإجماع أن نسبة الحسم هي العامل الأهم في تحديد نتيجة الانتخابات بأكملها. وبينما ينبغي أن تركز الحملات الانتخابية على القضايا المطروحة، إلا أن النقاش ينحصر بدلاً من ذلك فيما يهم فعلياً في تحديد النتيجة: رقم بفاصلة عشرية، وليس القضايا الجوهرية المتعلقة بأمن إسرائيل أو هويتها.

في عملية ديمقراطية، يُعد ذلك عيبًا خطيرًا. حتى بعيدًا عن ضوضاء الحملات الانتخابية، فإن الهدف الأساسي من الانتخابات هو ترجمة إرادة الشعب إلى سياسات عامة. ووضع نسبة حسم مرتفعة بما يكفي لحسم نتيجة الانتخابات يُفشل هذا الهدف بل ويقوض الشرعية الشعبية.

بالطبع، يجب على كل ديمقراطية برلمانية لا تعتمد على نظام الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية البسيطة أن تحدد نسبة عتبة معينة. البلدان في جميع أنحاء أوروبا تفعل ذلك، بدءًا من ألمانيا (عند 5%) مرورًا بإيطاليا وإسبانيا (عند 3%) وهولندا (المعروفة أو سيئة السمعة عند 0.67%). أما إسرائيل نفسها فقد حددت نسبة الحسم- العتبة عند 1% قبل أن ترفعها إلى 1.5% في عام 1992، ثم إلى 2% في عام 2006، ثم إلى 3.25% في عام 2015.

إن وضع نسبة حسم أعلى له مزايا. من حيث المبدأ، تعمل نسبة الحسم الأعلى على استبعاد الأحزاب الصغيرة التي تحظى بدعم شعبي محدود لكنها تملك نفوذاً كبيراً في تحديد الأغلبية البرلمانية. بالنسبة للكثيرين، كان هذا هو الهدف في إسرائيل: تسهيل عمل الحكومة والكنيست من خلال إجبار اللاعبين الصغار على الاندماج. عند نسبة 3.25%، قد يبقى البرلمان يضم "أسماك ذهبية"، لكنه على الأقل لن يضم "زريعة".

المشكلة في إسرائيل هي أن حتى هذا الهدف لا يتحقق. هنا يأتي دور "الكتلة التقنية". تندمج الأحزاب بالإشارة والإيماء: يعقدون زواج مصلحة لتسجيل قائمة مشتركة لتجاوز نسبة 3.25%. بعد الانتخابات؟ إشارة، إيماء، وانفصال.

لدى الكنيست قواعد متساهلة بشأن انقسام الكتل إلى وحدات أصغر. لذلك، ما كان يُعتبر وحدة من أربعة مقاعد في 27 أكتوبر يمكن أن يصبح وحدتين منفصلتين من مقعدين لكل منهما بحلول 27 نوفمبر. ونتيجة لذلك، فإن نسبة الحسم البالغة 3.25% لم تحقق حتى الهدف الأساسي الذي وُضعت من أجله. في التاريخ الحديث لإسرائيل، تكررت هذه السيناريوهات كثيراً، على سبيل المثال، مع كتلة نوعام اليمينية المتطرفة ذات المقعد الواحد التي يقودها أفي معوز، الذي كان أحياناً نائب وزير ودائماً مصدر إزعاج.

لقد حان وقت التغيير. يجب على إسرائيل أن تخفض نسبة الحسم مرة أخرى إلى 2%، وأن تجد دستوريًا طرقًا لمعاقبة الأحزاب التي تنفصل بعد تشكيل كتلة تقنية.

صحيح، أي حد أدنى يصنف بأنه يهدر الأصوات. لكن المخاطر الانتخابية والديمقراطية أقل. التأثير النفسي—والرياضي—لهدر 1.99999% من الأصوات أقل بكثير من تأثير هدر 3.2499999%. بشكل إجمالي، قد تؤدي انتخابات معينة إلى عدد مماثل من الأصوات المهدورة، بل وحتى إلى لعب نسبة الحسم دوراً حاسماً. لكن المخاطرة تصبح أكثر توزيعاً عندما يكون رقم العتبة موزعاً.

لذا بعد 27 أكتوبر، دعونا نتناول القضايا الأمنية والسياسية والثقافية التي تواجه إسرائيل. ودعونا أيضًا نتصدى لقضية دستورية بالغة الأهمية: خفض رقم حاسم واحد يسبب الكثير من الضرر.