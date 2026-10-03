ماذا يحدث عندما تفقد أمريكا ربع أسطول الطائرات بدون طيار لديها - لكنها توقفت بالفعل عن إنتاجها؟ هذه هي القصة الغريبة لطائرة MQ-9 Reaper.

لمدة تقارب عشرين سنة كان من رموز الحرب الأمريكية من الجو: طائرة بدون طيار تستطيع البقاء في السماء لأكثر من يوم وليلة، جمع معلومات استخباراتية، تتبع هدف لساعات – ثم مهاجمته بنفسها. الريبر (MQ-9 Reaper) صُممت من أجل الحرب ضد التطرف والإعمال العدائية. ولكن في عام 2025 كان الأمريكيون قد بدأوا الاستغناء عنها: سلاح الجو أوقف طلب المزيد من هذه الطائرات، والشركة المصنعة "جنرال أتوميكس" أغلقت خط الإنتاج.

ثم جاءت الحرب في إيران – وفجأة أصبح الريبر نجماً. في ذروة الحملة، فعّل الأميركيون حوالي 12 مساراً لطائرات Reaper في نفس الوقت، بحثوا وهاجموا أهدافاً متحركة مثل منصات إطلاق الصواريخ. من بين أكثر من 13 ألف هدف تمّت مهاجمتها في الأسابيع الستة الأولى – أكثر من 4,000 منها كانت أهدافاً ديناميكية – أي تلك التي تتحرك، وتختبئ، ويجب العثور عليها ومهاجمتها بسرعة.

قائد سلاح الجو الأمريكي حتى وصف الريبر بأنه "أفضل لاعب" في الحملة العسكرية، وقال إنه لا توجد أي منصة أخرى اقتربت من عدد الهجمات التي نفذها.

لكن، بينما كانت طائرات "ريبر" تتفوق، بدأت بالاختفاء. لا تتمتع "ريبر" بقدرات التخفي، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 445 كم/ساعة. في الحرب مع طالبان وداعش، لم تتعرض لتهديدات تُذكر من الأرض، بينما واجهت في إيران أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

حتى منتصف أغسطس، فقدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 45 طائرة بدون طيار من هذا النوع – حوالي ربع الأسطول الذي كان بحوزتها قبل الحرب. الضرر المحتمل: أكثر من 1.3 مليار دولار، لأن طائرة ريبر واحدة مع حزمة أجهزة استشعار كاملة يمكن أن تصل إلى نحو 50 مليون دولار.

ثم جاءت مشكلة كبيرة: عندما بحث سلاح الجو بسرعة عن طائرات ريبر متاحة لتعويض الخسائر، لم يتبقّ لدى الشركة المُصنِّعة سوى أقل من عشر طائرات – وفتح خط إنتاج جديد هو عملية ستكلّف الكثير من المال والوقت.

وهناك خيار آخر: لدى "ريبر" إصدار أحدث وأكثر تقدماً - MQ-9B. إنه يعتمد على نفس عائلة الطائرات، وحتى أن شركة "جنرال أتوميكس" تطور تعديلاً يسمح بتشغيله من محطات التحكم الحالية الخاصة بالريبر.

فلماذا لا تشتريه ببساطة؟

حتى إذا اشترينا نموذجًا أكثر تقدمًا، تظل نفس المشكلة قائمة, ولهذا البنتاغون يغيّر نهجه: ليس: كيف نبني طائرة لا يمكن إسقاطها؟ بل: كيف نبني قوة يمكنها أن تتكبد خسائر – وتستمر في القتال؟

الأمريكيون يسمون ذلك Attritable - "قابل للاستهلاك": ليس طائرة انتحارية، بل أداة يرغبون في عودتها - لكن يمكنهم تحمل فقدانها. وهنا تدخل خطة MMA - طائرة معيارية للتشغيل بأعداد كبيرة. بدلًا من عدد قليل من الطائرات المسيرة المكلفة - العديد من الأدوات الرخيصة، المعيارية والسريعة في الإنتاج.

الآن يبرز سؤال السعر - كم هو "رخيص بما يكفي ليُفقد"؟

الإجابة هي - البنتاغون لا يعرف حتى الآن، لكن السباق قد بدأ بالفعل. البنتاغون يخطط لمنح عقود تطوير أولية لعدة شركات حتى نهاية عام 2026. الشركات التي سيتم اختيارها ستُطلب منها تسيير نموذج أولي بحجم كامل خلال 21 شهراً، والهدف هو الوصول في عام 2031 إلى أول وحدة تحتوي على 20 طائرة صالحة للمهمة.

عرض شركة General Atomics، مُصنِّعة طائرة الريبر، يُسمى: Wildfire - "النار البرية". لم يتم اختياره بعد - وحتى الآن لا توجد له صورة رسمية.

ماذا يقترح؟ مدى نقل يصل إلى عشرة آلاف ميل بحري - حوالي 18,500 كيلومتر، إمكانية تشغيل حتى مئة طائرة من هذا النوع معًا في المستقبل بتحكم شبه ذاتي، وربط المعلومات التي تجمعها بصورة قتالية واحدة. وحتى القدرة على حمل أربعة صواريخ كروز ثقيلة وبعيدة المدى ضد السفن.

ولكن إذا كان الحديث يدور عن أداة يمكننا أن نسمح لأنفسنا بفقدانها - فلماذا نمنحها تسليحًا كهذا؟

الأمريكيون يريدون وسيلة تكون تكلفة إصابتها عالية، وعندها العدو سيخسر في كل الأحوال. إذا اضطر لاستخدام صاروخ غالٍ يصعب إنتاجه من أجل إسقاط وسيلة تستطيع الولايات المتحدة تصنيعها بسرعة وبكميات كبيرة، فإن كل اعتراض ناجح يقربه هو نفسه من مخازن فارغة.

وكلما حدث ذلك مرارًا وتكرارًا، لم تعد المسألة فقط كم عدد الطائرات بدون طيار التي أُسقطت - بل لمن سينفد المخزون أولاً.