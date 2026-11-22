وضع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، حجر الأساس لمقر جديد للبحرية الصومالية في العاصمة مقديشو، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، في خطوة تعكس تعمق التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالتزامن مع اتساع الحضور الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال الاستراتيجي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الرئيس الصومالي ورئيس الأركان التركي عقدا اجتماعا في القصر الرئاسي، تعهدا خلاله بتوسيع التعاون الأمني وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. كما التقى المسؤول العسكري التركي وزير الدفاع الصومالي وقائد الجيش ورئيس مجلس النواب.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، يتضمن المشروع إنشاء مركز لتنسيق العمليات البحرية، إلى جانب منشأة مخصصة لتحميل السفن وتفريغها، داخل معسكر قوة المهام البحرية التركية في الصومال.

وقال محمود إن حماية السواحل والمياه الإقليمية والثروات البحرية تمثل مسؤولية وطنية، فيما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن المشروع يستند إلى اتفاق التعاون الأمني والاقتصادي الذي وقعته أنقرة ومقديشو عام 2024.

تعزيز الحضور العسكري التركي

وتعود جذور التعاون الأمني بين تركيا والصومال إلى سنوات، إذ شهدت العلاقات تعزيزا ملحوظا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقديشو عام 2011، عندما كان رئيسا للوزراء.

وتقدم بعثة التدريب العسكرية التركية في العاصمة الصومالية التدريب والمساعدة اللوجستية للقوات المحلية، في إطار جهود مكافحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفنها الحربية تواصل تأمين سفينة تنقيب وعدد من سفن الدعم قبالة السواحل الصومالية، بما يعكس استمرار الدور البحري التركي في المنطقة.

إسرائيل توسع علاقاتها مع أرض الصومال

في المقابل، تتزايد الأهمية الاستراتيجية لإقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، وأقام منذ ذلك الحين مؤسسات حكم خاصة به.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف باستقلال الإقليم. وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أرض الصومال في يناير/كانون الثاني، فيما افتتح الإقليم سفارة له في القدس خلال زيارة عبد الله.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير ميخائيل لوتيم قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للسفارة الإسرائيلية في مدينة هرجيسا.

وأثارت الخطوات الإسرائيلية انتقادات حادة من مقديشو، التي اعتبرتها انتهاكا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

ولا تقتصر العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال على الجانب الدبلوماسي؛ إذ قال وزير دفاع الإقليم لوكالة رويترز في يونيو/حزيران إن إسرائيل تساعد في تدريب عناصر من الجيش والشرطة، نافيا وجود مفاوضات لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية. في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجانبين تعاونا لسنوات في عمليات سرية.

باب المندب في قلب الحسابات الأمنية

وتتزايد أهمية أرض الصومال بسبب موقعها الجغرافي المقابل لليمن والقريب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، والذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر.

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الصومالي إسرائيل، خلال مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، بالسعي إلى إقامة قاعدة بحرية في أرض الصومال بهدف الوصول إلى البحر الأحمر، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وتكتسب هذه المزاعم أهمية إضافية في ظل هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الصومالي طرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا ضمن مبررات القرار إلى العلاقات مع إسرائيل وإقامة قواعد عسكرية في أرض الصومال.

كما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقا تناول المطارات التي يجري بناؤها في المنطقة، والاهتمام الأميركي المتزايد بها، في ضوء التطورات الأمنية المرتبطة بإيران والحوثيين.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد التنافس الدولي والإقليمي على النفوذ في القرن الإفريقي، في ظل الأهمية المتزايدة للمواقع العسكرية والبحرية المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.