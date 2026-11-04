يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بحسب عدة تقارير نُشرت مساء اليوم (الأربعاء) في الولايات المتحدة. ويُعزى هذا التحرك المحتمل، وفقًا للتقارير، إلى الهزيمة القاسية التي مُني بها المرشحون الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

علّق ترامب بنفسه على التقارير ونفى أنه يفكر في إقالة هيغسيث. وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عمّا إذا كانت الحرب ضد إيران هي التي أدت بالفعل إلى الخسارة، قال إنه يعتقد ذلك. وأضاف: «كنت سأفعل ذلك مجددًا، فقد كان الأمر يستحق العناء».

كما أفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن ترامب سأل مستشاريه المحيطين به عن موقفهم من القضية، وتحدث مع آخرين هاتفياً وطرح عليهم السؤال نفسه. وفي الوقت نفسه، قال مصدر في الجيش الأمريكي لصحيفة «تايمز» إن «أيام هيغسيث في منصبه باتت معدودة. وتختلف الآراء بشأن السبب؛ فالبعض يقول إن الديمقراطيين يريدون الإطاحة به، بينما يعتقد آخرون أنه سيصبح كبش فداء بسبب الحرب في إيران».

ومع ذلك، يرى عدد من المسؤولين في البيت الأبيض أن جزءًا من اللوم على الهزيمة الساحقة للجمهوريين سيوجَّه تحديدًا إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، وقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الأدميرال دان كوبر، اللذين أدّيا دورين بارزين في الحرب على إيران. إلى جانب هؤلاء المسؤولين، يرى البعض أن ترامب لا يرغب في استبدال هيغسيث، في حين يُرجّح أن يسعى الديمقراطيون إلى ذلك.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مجلة «ذا أتلانتيك» أن ترامب يشعر بالإحباط إزاء الوضع في إيران ويفكر في توجيه ضربة فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. في المقابل، يبحث عن «كبش فداء» يحمّله مسؤولية الوضع، ويوجّه أصابع الاتهام إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ووزير الحرب، الذي يقدّم صورة متفائلة أكثر من اللازم عن الحرب.