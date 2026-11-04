تتصاعد حالة الإحباط والرفض داخل الشارع العربي في إسرائيل عقب محاولات نزع الشرعية عن الأصوات العربية وتوصيف مشاركتهم الانتخابية بأوصاف تحريضية، في وقتٍ تُصوَّر فيه إسرائيل كـ "واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط"، ما يعكس ازدواجية معايير صارخة في التعاطي مع 20% من السكان.

وفي مداخلة إعلامية عبر شاشة i24NEWS أداره الإعلامي فرات، أكدت مديرة العلاقات العامة في جمعية "مبادرات إبراهيم" لمى ياسين أن إقصاء الصوت العربي من قبل قوى المشهد السياسي يمثل صفعة حقيقية للمواطنين العرب الذين يواجهون ظروفاً معيشية وأمنية قاسية.

خيبة أمل من "أحزاب التغيير" وتراكم الأزمات

وأوضحت لمى ياسين أن المجتمع العربي يخوض مواجهة يومية مع أزمات تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها استشراء العنف والجريمة، وأزمة السكن، وسياسات هدم البيوت، فضلاً عن تصاعد الخطاب العنصري.

وأضافت أن الشارع العربي خاض الاستحقاق الانتخابي بأمل إحداث تغيير ملموس، مراهناً على مدّ قوى ومعسكر التغيير يد الشراكة، إلا أن تنكّر تلك الأحزاب للصوت العربي تسبب في موجه عارمة من الإحباط واليأس.

تحويل 20% من مواطني الدولة إلى 'داعمي إرهاب' لمجرد ممارستهم حقهم الانتخابي يمثل إخفاقاً ديمقراطياً. عدم إدراك القوى السياسية لأهمية الأصوات العربية في تحديد مستقبل المنطقة يعد قصر نظر وسياسة غير مجدية."

ازدواجية في النظرة للمواطن العربي

وحول ردود الفعل على المقطع المصور الذي نشرته عبر المنصات الرقمية للتعبير عن الأزمة، أشارت ياسين إلى أن الرسالة لامست الوجدان الجماعي للمجتمع العربي، وفي الوقت ذاته وضعت الشارع اليهودي أمام مرآة تعكس طبيعة النظرة المزدوجة للمواطنين العرب.

وبيّنت ياسين ملامح هذه الازدواجية في النقاط التالية:

القبول والتجميع: يُرحّب بالمواطن العربي وتُقدَّر جهوده عندما يقدم الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والمواصلات العامة، والقطاعات الخدمية.

الرفض والإقصاء: يُجابه المواطن العربي بالاتهامات والتحريض وينعت بـ "دعم الإرهاب" فور مطالباته بالتأثير السياسـي، والتمثيل المستحق، والجلوس على طاولة صنع القرار.

وختاماً، شددت ياسين على أن المرحلة الراهنة تشكل مفترق طرق تاريخياً يتطلب مراجعة شاملة لأسس التعاطي مع القوة الانتخابية والسياسية للمجتمع العربي، بعيداً عن سياسات التهميش والإقصاء.