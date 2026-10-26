على خلفية التقرير في CNN الذي أفاد بأن إسرائيل تنوي شن هجوم على إيران قبل الانتخابات، والنفي من قِبَل بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس، تحدث مسؤول أمريكي رسمي اليوم (الاثنين) مع i24NEWS حول إمكانية تنفيذ مثل هذا العمل من قبل الحكومة الحالية بعد الانتخابات، في الأسابيع والأشهر التي تسبق تنصيب حكومة جديدة - ومدى قدرة الحكومة الإسرائيلية، في نظر الأمريكيين، على اتخاذ قرارات مصيرية في هذا المجال.

نقل هذه التصريحات مساء اليوم المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل. وقال المصدر: "من تجربتي، هذا الأمر لن يؤثر بشكل فعلي على التعاون العسكري العملياتي. كلا الجانبين ينظران إليه كمسألة مهنية غير سياسية. مع ذلك، فيما يتعلق باتخاذ قرار سياسي حول عملية عسكرية محتملة، نعم، هذا الأمر قد يعقّد الوضع، إلا إذا كان واضحاً أن حكومة انتقالية (فعلاً) مخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع."

نُذكر أنه بموجب مبدأ الاستمرارية الحكومية، ستستمر الحكومة في أداء مهامها حتى تعيين الحكومة الجديدة. وفيما يتعلق بصلاحياتها، بحسب قرار المحكمة العليا، من المفترض أن تتصرف الحكومة بأقصى درجات المعقولية وضبط النفس، لكن هناك فصل بين نوعين من القضايا: القضايا العاجلة – يجوز التعامل مع أحداث أمنية؛ في المقابل، القضايا طويلة المدى، تثبيت وقائع على الأرض أو تغيير سياسات جذري هو أمر أكثر تعقيدًا.

كما هو معلوم، حسب التقرير، أُحبطت مبادرة الهجوم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بين أمور أخرى، بسبب موقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أمام رئيس هيئة الأركان المشتركة والتأثير على الانتخابات. ورد نتنياهو باقتضاب "أخبار كاذبة"، بينما أصدر مكتب كاتس بياناً مفصلاً يقول إنه لم تكن هناك أي نية لبدء هجوم على إيران قبل الانتخابات.

في غضون ذلك، كشف المراسل الدبلوماسي في القناة العبرية عميحاي شتاين عن معطيات جديدة حول الخطة التي تم إحباطها، بموافقة الرقابة. ووفقًا للتفاصيل، وبطلب من نتنياهو، عقد المستوى السياسي في الفترة الأخيرة نقاشًا حول تنفيذ إجراءات للتحضير لهجوم في إيران. إحدى الادعاءات كانت أن تنفيذ هذه الإجراءات في هذا التوقيت - يزيد من احتمال سوء التقدير. في نهاية المطاف، لم يتم تنفيذ الإجراء.

في هذا السياق، قال لنا دبلوماسيون غربيون هذا المساء إن الإيرانيين في حالة توتر شديد وواثقون بأن هناك هجوم قادم، ولذلك أي خطوة صغيرة تقوم بها إسرائيل قد تدفعهم للرد.

فيما يتعلق بالتقرير على قناة CNN، يمكننا أن نقول إن الأمور لم تحدث. ترامب لم يوقف هجومًا إسرائيليًا أبدًا، وكذلك أعلن مكتب نتنياهو رسميًا أن الحديث يدور عن "أخبار كاذبة".