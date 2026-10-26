تقديرات: نتنياهو لن يمدد ولاية زامير لعام رابع إذا أُعيد انتخابه

بلغ انعدام الثقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ذروته، وسط تقديرات بأن نتنياهو لن يمدد ولاية زامير لعام رابع إذا نجح في تشكيل الحكومة المقبلة. جاء ذلك وفقا لما نقله المحلل العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشاع.

هذا واندلع خلاف حاد بين رئيس الأركان والمستوى السياسي ورئيس الحكومة الإسرائيلي حول قضية الضفة الغربية والعملية في الخليل. نُذكّر أن زمير عارض تنفيذ المهمة بحجة أنه "لم يعد لدينا ما نفعله في الخليل". في المستوى السياسي، كان هناك من رأى في ذلك أقرب إلى رفض تعليمات، وفي هذه الأثناء تم العثور على نفق في الخليل.

نتنياهو وكاتس ينفيان نية إقالة رئيس الأركان زامير: "اختلاق وكذب مطلق"

هذا ونفى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون قد عزم على إقالة رئيس الأركان إيال زامير، في ظل التوتر بين المستويين السياسي والعسكري بشأن الحرب مع إيران.

ووصف نتنياهو التقارير التي تحدثت عن نيته إقالة زامير بأنها "أخبار كاذبة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها".

من جانبه، وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذه التقارير بأنها "اختلاق وكذب مطلق"، معتبراً أنها تُروَّج بهدف الإضرار بحزب الليكود قبيل الانتخابات.

في وقت سابق، أفادت شبكة CNN أن نتنياهو حاول تنفيذ هجوم في إيران في نهاية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، في نهاية المطاف، عارض رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وكانت من بين الأسباب الرئيسية قرب انتخابات منتصف الولاية ومحادثة بين رئيس الأركان إيال زامير والأمريكيين.

وفقًا للتقرير, "الضوء الأخضر" لم يصدر من الأمريكيين بعد مكالمة أجراها رئيس الأركان زامير مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، حيث قال زامير إن "خطوة كهذه ستُضر بنزاهة الانتخابات".