ذكرت شبكة CNN اليوم (الاثنين) أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تنفيذ هجوم في إيران في نهاية الأسبوع الماضي. مع ذلك، في نهاية المطاف، عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك، حيث كان أحد الأسباب الرئيسية هو اقتراب انتخابات التجديد النصفي وحديث بين رئيس الأركان إيال زمير والأمريكيين.

وفقًا للتقرير, "الضوء الأخضر" لم يصدر من الأمريكيين بعد مكالمة أجراها رئيس الأركان زمير مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، حيث قال زمير إن "خطوة كهذه ستُضر بنزاهة الانتخابات".

كما أفيد أن قوات الجيش الأمريكي المنتشرة في الشرق الأوسط مستعدة لبدء عمليات جديدة في إيران خلال 96 ساعة من لحظة تلقي الأمر من الرئيس ترامب. وقال أحد المصادر لـCNN: "سيكون هذا جهداً كبيراً". مصادر أمريكية أخرى، حاليين وسابقين، مطلعين على النقاشات الداخلية حول التخطيط العسكري، أعربوا عن موقف مماثل. بعضهم يدعي أن السؤال ليس ما إذا كان ترامب سيأمر بتنفيذ العملية، بل متى.

حسب تقديرهم، من الممكن أن يصدر الأمر في أي مرحلة حتى نهاية السنة، رغم أنه من المرجح أن يحدث ذلك بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة. في هذه الأثناء، كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية والبنتاغون يضعون قائمة واسعة من الأهداف، تشمل البنى التحتية للطاقة الإيرانية، المواقع العسكرية والمنشآت النووية.

هذا تقرير إضافي عن خطوة مماثلة هذا الشهر، إذ أفاد أيضًا "فايننشال تايمز" البريطاني بأن إسرائيل استعدت لشن هجوم على إيران، عملية كان من المقرر أن تستمر عدة أيام، في نهاية الأسبوع العاشر من أكتوبر – وتم إيقافها من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بسبب انتخابات التجديد النصفي.

وفقًا للتقرير في "فايننشال تايمز", نتنياهو، الذي يدفع لاستئناف الهجمات، أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم "جديد وكبير". ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل أفادوا للصحيفة أن أهداف الحملة كانت بنية تحتية مدنية مثل محطات توليد الكهرباء، منشآت نووية وأهداف تخص النظام الايراني. ومع ذلك، لم يُنفذ العملية، حسب المصادر، من بين أمور أخرى بسبب معارضة الرئيس ترامب.

في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الولايات المتحدة تسرع في إجلاء الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من بعثاتها في أنحاء الشرق الأوسط، في ظل المخاوف من تصعيد إقليمي وإمكانية استئناف الهجمات في إيران.

كما يكشف مستند نشر على موقع أكسيوس جزءًا مما يقف وراء تلك التوترات، حيث تلقت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كثفت بشكل كبير جهودها لاستهداف مسؤولين أمريكيين، وأن الخطط الإيرانية لتنفيذ هجمات قاتلة ضد مواطنين أمريكيين وصلت إلى مراحل متقدمة، سواء في الشرق الأوسط أو في دول أخرى.

مكتب رئيس الوزراء ردًا على تقرير في CNN: "أخبار كاذبة".