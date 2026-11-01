أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية صباح اليوم الأحد أن إيران تصنّف سلاح الجو والبحرية البريطانيين منظمتين إرهابيتين، وتصنّف جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6" بأنه "جماعة معادية"، بحسب تقرير لقناة المعارضة الإيرانية "إيران إنترناشيونال".

وبحسب التقرير، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن هذه الإجراءات جاءت ردًا على ما وصفته بـ"الأعمال العدائية البريطانية" خلال العام الماضي، بما في ذلك السماح باستخدام منشآت عسكرية ولوجستية على الأراضي البريطانية خلال الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قانون تهديدات الدولة البريطاني في يوليو.

كما أُفيد بأن قانون التجسس الإيراني، الذي يتناول التعاون مع إسرائيل والدول المعادية، سينطبق أيضًا على جهاز الاستخبارات البريطاني MI6. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الإعلانات المتعلقة بالقوات المسلحة البريطانية بأنها إجراءات متبادلة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية.

تشكّل خطوة وزارة الخارجية الإيرانية تصعيدًا إضافيًا في العلاقات بين البلدين، وذلك بعدما اتهم رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام إيران بمحاولة تنفيذ هجوم على قاعدة فيرفورد الجوية الشهر الماضي.

خلال شهر أغسطس، تمكن قراصنة مرتبطون بالنظام الإيراني من تعطيل محطة كهرباء بريطانية لمدة أربعة أيام في هجوم سيبراني. وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن إيران تحاول تهريب عملاء سريين إلى المملكة عبر شبكات تهريب تنطلق من الشرق الأوسط.