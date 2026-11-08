إيران ترفع القيود على مدى صواريخها الباليستية.. إعلان جديد يثير المخاوف الأمنية
يشير رفع القيود إلى أن إيران قد تسعى لتطوير صواريخ قادرة على بلوغ أهداف أبعد مدى • قبل أيام، حذّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، هاكابي، قائلاً: يمكنهم ضرب كل أوروبا تقريبًا،بما يشمل لندن وبرلين وبروكسل
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد أنه ألغى القيد الذي فرضه على نفسه بتحديد مدى صواريخه الباليستية بـ2000 كيلومتر، ما يشير إلى أن البلاد قد تسعى إلى تطوير صواريخ قادرة على بلوغ أهداف أبعد، في ظل المخاوف المتزايدة من اندلاع حرب شاملة مجددًا.
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لا يُعرف أن إيران تمتلك صواريخ يمكنها تجاوز مدى 2000 كيلومتر، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن بإمكان إيران إعادة توظيف تكنولوجيا من برنامجها الفضائي لإنتاج مثل هذه الصواريخ.
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قبل عدة أيام، كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة أن إيران ضاعفت مدى صواريخها الباليستية، وأصبح بمقدورها اليوم استهداف العواصم الأوروبية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة نفذت عدة "ضربات صغيرة في إيران"، وذلك عقب تقارير عن وقوع انفجارات في جنوب البلاد.