i24NEWS تكشف: اتصال خاص بين نتنياهو وترامب بشأن التهديد الإيراني

أُطلع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين على فحوى المكالمة التي أُحيطت بسرية تامة، والتي تأتي وسط مخاوف من تجدد الضربات على إيران، وتصاعد التوترات الإقليمية، وتواصل الجهود الدبلوماسية.

غاي عزرئيل
غاي عزرئيل ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية | @GuyAz
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دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو
دونالد ترامب وبنيامين نتنياهوAP Photo/Alex Brandon

أكد مسؤولون إسرائيليون لقناة i24NEWS أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالاً هاتفياً "خاصاً" يوم السبت.

https://x.com/i/web/status/2116982656143696279

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على الرغم من الكشف عن تفاصيل قليلة عن المكالمة، وحجبها حتى عن أقرب مستشاري نتنياهو، فقد أُطلع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين على مضمونها.

يأتي الاتصال في ظل احتمال تجدد الضربات ضد إيران، وقبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء.

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في الأيام التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية، تحدث نتنياهو مرارًا عن حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى احتمال وقوع هجوم إيراني ووجود تهديدات من جبهات أخرى.

لقد التزم الصمت التام بشأن هذا الموضوع منذ ذلك الحين، وهو ما يكشف الكثير عن خطورة الوضع الراهن وحساسيته.

في غضون ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق. ولا تعلّق إسرائيل آمالًا كبيرة على هذه المفاوضات.

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