الوزير الإسرائيلي ميكي زوهار " ترامب خاف قليلا في بداية عملية زئير الأسد"

على خلفية التوتر مع إيران والتعاون بين ترامب ونتنياهو، كشف مراسل الكنيست في القناة العبرية عمئيل يرحي، مساء اليوم (الأحد) ، تسجيلاً للوزير ميكي زوهر من بداية عملية "زئير الأسد"، والتي بحسب زعمه، خشي ترامب في بدايتها.

أقوال زوهر قيلت خلال حديث سياسي مع الوزير حاييم كاتس في بداية الحرب. في بداية الحديث قال زوهر لكاتس: "ها هو، ترامب يقول إن إيران تحاول التحدث، قال لهم إنه بالفعل فات الأوان للكلام". على ذلك أجاب كاتس: "إنه يشم رائحة النصر".

إلا أنه عندها زوهر يكشف: "نعم، هو خاف قليلاً في البداية، والحمد لله هو يرى النصر". فرد عليه كاتس: "نمر من ورق"، فقال زوهر: "صحيح".

هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الوزير زوهر بتصريح حول هذا الموضوع. حتى قبل الحرب، قال زوهر عدة مرات إنه يعتقد أن إسرائيل متساهلة جداً في إجراءاتها ضد إيران بسبب مطلب أمريكي.