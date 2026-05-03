Cessez-le-feu au Liban : les soldats tombés sont Israéliens, pas Américains ni Libanais

Messieurs les Premier ministre et Ministre de la Défense. Vous êtes des élus israéliens. Pas américains. En ce sens, vous avez reçu un mandat du peuple israélien pour les protéger. Il est évident de l'influence de la diplomatie et la stratégie américaine dans la région doit être prise en compte. Mais lorsque la sécurité et la vie des soldats en opération en terrain ennemi est en jeu, il est de votre devoir de vous opposer ou de chercher à convaincre le principal allié d'Israël.

Car face à l'inaction totale de l'armée libanaise et de manière plus générale du Liban, le Hezbollah profite de la situation et frappe mortellement des soldats engagés dans la ligne jaune au Sud Liban. Et ce avec des moyens rudimentaires, en l'occurrence des drones à fibre optique.

En cherchant sur la toile, on trouve des entreprises légales situées en Chine, qui vendent ce type d'appareils. Dans la mesure où l'état-major israélien vient de décider de redéployer les brigades opérationnelles d'infanterie et de ne laisser en majorité que les brigades réservistes, doit-on considérer qu'Israël a cédé à la pression du mouvement terroriste pro-iranien qui s'est de nouveau déclaré contre les négociations entre Israël et le Liban et qui affirme ne pas être concernée par quelconque résultat de ces discussions.

En d'autres termes, à l'instar du Hamas qui refuse catégoriquement de se désarmer, le Hezbollah fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Le cas échéant, pourquoi Israël serait-il tenu de respecter ce cessez-le-feu pendant que le Hezbollah continue de s'attaquer aveuglément à ces troupes. Le Président Donald Trump a prouvé qu'il était adepte de la diplomatie par la force. Alors messieurs le Premier ministre et Ministre de la Défense, à vous de prouver au locataire de la maison blanche que la vie des soldats israéliens, en position de force au sud Liban est plus importante que des faux engagements du Hezbollah, et de manière plus large, de Beyrouth.