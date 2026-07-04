L'Iran entre démonstration de force et impasse diplomatique

Les funérailles nationales d'Ali Khamenei ne sont pas seulement un moment de recueillement : elles sont devenues une démonstration de force orchestrée par le régime, destinée à afficher son unité et sa capacité de mobilisation malgré la disparition de son dirigeant historique. Des foules importantes défilent à Téhéran aux cris de « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël », tandis que les autorités multiplient les messages de fermeté à l'adresse de leurs adversaires.

En parallèle, les négociations indirectes entre Washington et Téhéran, organisées à Doha sous médiation qatarie et pakistanaise, se sont achevées sans percée majeure. Les discussions se sont concentrées sur deux dossiers essentiels : la réouverture complète du détroit d'Ormuz, artère stratégique du commerce mondial, et le déblocage de plusieurs milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. La question nucléaire, pourtant au cœur des tensions entre les deux pays, a été volontairement laissée de côté pour un prochain cycle de discussions.

L'absence remarquée du nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, lors des cérémonies alimente également les interrogations. Selon plusieurs médias, des considérations sécuritaires expliqueraient cette discrétion, les autorités craignant une tentative d'assassinat ou une localisation de ses déplacements par Israël. Cette situation nourrit toutefois les spéculations sur l'équilibre réel du pouvoir à Téhéran.

Sur le plan régional, la tension reste élevée. L'Iran revendique un contrôle accru sur le détroit d'Ormuz et met en garde les puissances occidentales contre toute présence militaire dans cette zone. Dans le même temps, les dossiers libanais, saoudien et irakien continuent de peser sur la stabilité régionale, tandis que Donald Trump affirme vouloir privilégier la poursuite des négociations sans exclure une reprise des frappes si les engagements iraniens n'étaient pas respectés.

L'Iran se trouve ainsi à un moment charnière : utiliser les funérailles d'Ali Khamenei pour consolider le régime tout en cherchant un compromis avec Washington. Entre démonstration de puissance, rivalités internes et diplomatie fragile, l'avenir du pays demeure plus incertain que jamais.