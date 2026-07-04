LIVE BLOG | Les funérailles d’Ali Khamenei débutent à Téhéran aux cris de "Mort à l’Amérique ! Mort à Israël !"
Téhéran veut faire de ces cérémonies une démonstration de force face aux ennemis de la République islamique.
Donald Trump : « L’Iran est impatient de conclure un accord »
Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran « est impatient de parvenir à un accord », ajoutant que les États-Unis lui avaient « accordé une semaine de répit pour les funérailles » d’Ali Khamenei, éliminé lors des frappes américano-israéliennes de février. S’exprimant à Mount Rushmore, dans le Dakota du Sud, Donald Trump a également salué les opérations militaires américaines menées contre le Venezuela et l’Iran.
Début de l’hommage public à Ali Khamenei
Des milliers de personnes participent ce samedi au lancement officiel des funérailles d’Ali Khamenei à Téhéran. Les cérémonies, marquées par des slogans « Mort à l’Amérique ! Mort à Israël ! », sont présentées par le régime comme une démonstration de force face à ses adversaires.
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Le cercueil restera exposé jusqu’à lundi avant un cortège dans la capitale, puis sera transféré à Qom, en Irak et enfin à Machhad, où l’ancien guide suprême sera inhumé jeudi. Les autorités ont choisi le 4 juillet, jour du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance des États-Unis, pour ouvrir les cérémonies.
Iran : une foule immense pour le premier jour des hommages à Ali Khamenei
Des foules se sont rassemblées dès le premier jour des cérémonies d'hommage à Ali Khamenei à Téhéran. Le public pourra se recueillir pendant deux jours à la Grande Mosalla, avant le cortège funéraire prévu dans les rues de la capitale le troisième jour.
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Iran : funérailles d'Ali Khamenei sous haute sécurité
L'Iran a entamé les funérailles nationales de son ancien guide suprême Ali Khamenei, éliminé le 28 février lors d'une frappe israélo-américaine. Les cérémonies, reportées de plusieurs mois en raison de la guerre, s'annoncent comme les plus importantes de l'histoire de la République islamique. Dès vendredi, des milliers de personnes ont afflué vers la Grande Mosalla de Téhéran, où le cercueil de l'ancien dirigeant, recouvert du drapeau iranien, est exposé. Les autorités s'attendent à accueillir entre 15 et 20 millions de participants dans la capitale au cours des trois prochains jours. Les funérailles se poursuivront pendant six jours, avant l'inhumation prévue le 9 juillet à Machhad, ville natale de Khamenei, avec une étape en Irak. Le complexe religieux est décoré de portraits géants de l'ancien guide suprême, de drapeaux noirs en signe de deuil et de drapeaux rouges symbolisant le martyre.
Les autorités ont déployé un important dispositif de sécurité : de nombreuses routes sont fermées, l'aéroport de Téhéran est partiellement puis totalement fermé lundi, déclaré jour férié, tandis que commerces et entreprises ont suspendu leurs activités. Les plus hauts responsables iraniens ont déjà rendu hommage à Ali Khamenei, parmi lesquels le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et le commandant des Gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi. Une trentaine de délégations étrangères sont également attendues, notamment le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Waleed El Khereiji, ainsi que des représentants russes et chinois. Aucun dirigeant européen n'a été invité. Ces obsèques interviennent dans un climat particulièrement tendu. Elles surviennent après près de quarante jours de guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, dans un contexte de cessez-le-feu fragile et de négociations en cours entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire. Pour les autorités iraniennes, cette mobilisation doit également servir de démonstration de force face à leurs adversaires.