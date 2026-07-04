Iran : funérailles d'Ali Khamenei sous haute sécurité

L'Iran a entamé les funérailles nationales de son ancien guide suprême Ali Khamenei, éliminé le 28 février lors d'une frappe israélo-américaine. Les cérémonies, reportées de plusieurs mois en raison de la guerre, s'annoncent comme les plus importantes de l'histoire de la République islamique. Dès vendredi, des milliers de personnes ont afflué vers la Grande Mosalla de Téhéran, où le cercueil de l'ancien dirigeant, recouvert du drapeau iranien, est exposé. Les autorités s'attendent à accueillir entre 15 et 20 millions de participants dans la capitale au cours des trois prochains jours. Les funérailles se poursuivront pendant six jours, avant l'inhumation prévue le 9 juillet à Machhad, ville natale de Khamenei, avec une étape en Irak. Le complexe religieux est décoré de portraits géants de l'ancien guide suprême, de drapeaux noirs en signe de deuil et de drapeaux rouges symbolisant le martyre.

Les autorités ont déployé un important dispositif de sécurité : de nombreuses routes sont fermées, l'aéroport de Téhéran est partiellement puis totalement fermé lundi, déclaré jour férié, tandis que commerces et entreprises ont suspendu leurs activités. Les plus hauts responsables iraniens ont déjà rendu hommage à Ali Khamenei, parmi lesquels le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et le commandant des Gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi. Une trentaine de délégations étrangères sont également attendues, notamment le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Waleed El Khereiji, ainsi que des représentants russes et chinois. Aucun dirigeant européen n'a été invité. Ces obsèques interviennent dans un climat particulièrement tendu. Elles surviennent après près de quarante jours de guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, dans un contexte de cessez-le-feu fragile et de négociations en cours entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire. Pour les autorités iraniennes, cette mobilisation doit également servir de démonstration de force face à leurs adversaires.