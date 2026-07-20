L'Iran retient ses coups contre Israël : jusqu'à quand ?

Neuf jours après l'effondrement des négociations entre Washington et Téhéran, le conflit entre les États-Unis et l'Iran continue de s'intensifier. Les frappes américaines se succèdent contre des infrastructures militaires et stratégiques iraniennes, tandis que la République islamique riposte par des tirs de missiles contre plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient. Pourtant, un acteur majeur de la région demeure, pour l'heure, en retrait : Israël.

Cette retenue intrigue. Alors que Téhéran accuse régulièrement l'État hébreu d'être son principal ennemi régional, les dirigeants iraniens semblent concentrer leurs efforts sur leur affrontement direct avec Washington. Pour le régime, cette guerre est désormais perçue comme une question de survie. La priorité est de préserver le pouvoir des autorités iraniennes et de conserver un moyen de pression stratégique : le détroit d'Ormuz.

Bien que l'Iran ne contrôle pas juridiquement ce passage maritime, il considère aujourd'hui sa capacité à perturber le trafic dans cette zone comme l'un de ses principaux leviers face aux États-Unis et à leurs alliés. Près d'un quart du pétrole échangé dans le monde transite habituellement par ce corridor stratégique, ce qui en fait un enjeu économique et géopolitique majeur.

Autre interrogation : qui dirige réellement l'Iran ? Alors que Mojtaba Khamenei, souvent présenté comme l'héritier potentiel du Guide suprême, est absent de la scène publique depuis le début des hostilités, le fonctionnement du pouvoir iranien reste particulièrement opaque. Les décisions militaires semblent davantage pilotées par les Gardiens de la Révolution que par les institutions civiles.

Pour Israël, cette situation constitue un équilibre fragile. Les autorités suivent de près l'évolution du conflit, conscientes qu'un changement de stratégie iranienne pourrait rapidement ouvrir un nouveau front. La grande inconnue est désormais de savoir combien de temps Téhéran continuera à épargner Israël.

La région se trouve ainsi à un tournant. Entre une escalade régionale incontrôlable et une reprise des négociations, les prochains jours pourraient être décisifs pour l'ensemble du Moyen-Orient.