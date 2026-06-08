Escalade avec l’Iran : un concert d’Omer Adam annulé

Le concert d’Omer Adam prévu lundi au stade Shlomo Insurance de Petah Tikva a été annulé en raison de l’escalade sécuritaire et du durcissement des consignes du Commandement du front intérieur après les tirs de missiles iraniens contre Israël.

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Selon les nouvelles directives, les rassemblements sont limités à 200 personnes en extérieur et à 500 personnes en intérieur. Ces restrictions sont, à ce stade, en vigueur jusqu’à lundi soir.

Cette représentation devait ouvrir une série de concerts géants du chanteur. Les spectacles programmés les 9, 10, 11 et 15 juin au stade national de Ramat Gan sont désormais également menacés d’annulation si les consignes de sécurité restent inchangées.

Les organisateurs ont indiqué qu’une nouvelle date pour le concert annulé serait annoncée prochainement.

Cette décision illustre l’impact croissant des tensions régionales sur la vie culturelle israélienne, alors que le pays demeure en état d’alerte face à la menace de nouvelles attaques.