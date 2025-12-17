Eurovision 2026 : l'Autriche n'interdira ni les huées ni les drapeaux palestiniens lors de la prestation d’Israël

L’Autriche, pays hôte du prochain concours Eurovision de la chanson, a annoncé qu’elle n’imposerait aucune restriction particulière au public lors de la prestation d’Israël. Le diffuseur public ORF, chargé de l’organisation de l’édition 2026, a précisé qu’il n’interdirait ni l’affichage de drapeaux palestiniens, ni l’expression sonore du public, y compris d’éventuelles huées.

Cette position tranche avec certaines pratiques observées lors d’éditions précédentes, où des réactions négatives avaient été atténuées par des procédés techniques. L’édition 2026, qui marquera le 70e anniversaire du concours et se tiendra en mai à Vienne, se veut selon l’ORF plus transparente. "Le rôle de l’Eurovision est de refléter la réalité telle qu’elle est", a déclaré Michael Kroen, producteur exécutif du concours pour le diffuseur autrichien.

Les organisateurs ont confirmé que tous les drapeaux officiellement reconnus seraient autorisés dans la salle, à condition de respecter les règles légales et de sécurité en vigueur. La directrice des programmes de l’ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, a également assuré qu’aucun applaudissement artificiel ne serait utilisé pour couvrir d’éventuelles réactions hostiles, contrairement à ce qui avait été fait lors de la participation israélienne en 2025.

Cette annonce intervient dans un contexte politique et culturel tendu. L’édition 2026 ne comptera que 35 pays participants, le plus faible nombre depuis 2003, après l’annonce du boycott de plusieurs diffuseurs nationaux, notamment en Espagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Ces pays estiment qu’une participation d’Israël serait inappropriée en raison du "lourd bilan civil" à Gaza depuis la riposte israélienne à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Malgré ces critiques, l’Autriche et son diffuseur public figurent parmi les soutiens les plus constants d’Israël au sein du concours. De son côté, le diffuseur public israélien Kan a fermement dénoncé toute tentative d’exclure Israël, qualifiant ces démarches de boycott culturel inacceptable.

À quelques mois de l’événement, l’Eurovision 2026 s’annonce ainsi comme l’une des éditions les plus politiquement sensibles de son histoire récente.