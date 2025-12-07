"L'atmosphère était extrêmement hostile" : les coulisses de la bataille diplomatique d'Israël à l'Eurovision

Trois jours après la décision de l'Union européenne de radiodiffusion (UER) d'autoriser la participation d'Israël à l'Eurovision 2026 à Vienne, la directrice adjointe de la régulation de la radiodiffusion publique israélienne Kan, Ayala Mizrahi, a révélé ce dimanche les détails des débats houleux qui se sont tenus à Genève.

Dans une interview sur la chaîne Kan, elle a décrit l'atmosphère tendue face aux représentants de pays qui tentaient d'exclure Israël du concours. "C'était complètement fou", raconte-t-elle. "Nous sommes arrivés la veille, malgré des mois de discussions avec les organismes de diffusion. L'atmosphère était extrêmement tendue, très hostile."

Le moment le plus marquant s'est produit lorsque la délégation israélienne a pris la parole : "Des représentants arabes se sont levés, certains ont quitté la salle quand nous avons commencé à parler. Nous étions l'éléphant dans la pièce. Aucun doute, le débat portait de facto sur Israël."

Mizrahi a détaillé les arguments présentés aux 68 organismes de radiodiffusion présents, face à cinq pays qui "ont commencé par menacer de ne pas participer si Israël était présent". "Nous leur avons expliqué qu'il s'agissait d'un boycott culturel inacceptable, que cela commencerait aujourd'hui avec nous et qu'on ne savait pas où cela s'arrêterait", a-t-elle déclaré.

"Certains pays ont exprimé leur inquiétude sur ce qui se passerait si nous excluions Israël aujourd'hui, et que l'année prochaine un autre pays se retrouve dans un conflit géopolitique. Il faudrait être équitable", a ajouté Mizrahi. "Nous leur avons demandé : 'Est-ce vraiment ce que vous voulez faire de 70 ans d'Eurovision ? Commencer à boycotter des pays ? Que faites-vous de cette marque ?'"

Malgré le durcissement des règles du concours imposé comme condition au maintien d'Israël, Mizrahi qualifie le résultat final de victoire spectaculaire. "Nous marchions dans le couloir en nous disant que c'était un événement dingue."

Elle a salué les pays qui ont soutenu Israël : "Les Autrichiens et les Allemands nous ont accueillis chaleureusement, comme toujours. La Suède et la France ont voté pour nous. Les Grecs, Malte, Chypre, ce sont des gens qui nous ont beaucoup soutenus."

Lors de l'assemblée de jeudi à Genève, les membres ont voté uniquement sur les nouvelles règles du concours, sans vote spécifique sur la participation israélienne. En réaction, quatre pays, Pays-Bas, Espagne, Irlande et Slovénie, ont annoncé leur boycott du concours, comme promis. L'Islande décidera mercredi prochain.