"Israël aurait dû se retirer de l'Eurovision", estime la chanteuse Achinoam Nini (Noa)

Au lendemain de la décision de l'Union européenne de radio-télévision de maintenir la participation d'Israël à l'Eurovision, la chanteuse Achinoam Nini, connue internationalement sous le nom de Noa et représentante d'Israël au concours en 2009, a exprimé samedi soir son désaccord avec cette position dans une publication sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo filmée lors d'une interview téléphonique avec BBC World Service, l'artiste a exposé sa vision : "Si j'étais le comité israélien de l'Eurovision, je remercierais la communauté internationale du concours d'avoir empêché le boycott d'Israël, que je trouve injustifié", a déclaré Noa.

"Mais ensuite, je dirais : 'Vous savez quoi ? Nous ne participerons pas au concours de notre propre volonté, parce que beaucoup de gens ont souffert et continuent de souffrir en Palestine et bien sûr aussi en Israël'", a-t-elle poursuivi. "Et par solidarité, nous pensons que ce n'est pas le moment de faire la fête avec des paillettes et des plumes. Nous reviendrons l'année prochaine pour célébrer une paix durable, juste et véritable entre Israéliens et Palestiniens. C'est ce que je ferais."

Dans sa publication, la chanteuse a précisé sa position : "Je suis contre le boycott culturel, point final. Mais si j'étais le comité israélien de l'Eurovision, je dirais moi-même : je prends une année sabbatique, pour guérir, faire le deuil, reconstruire, et par solidarité avec toutes les victimes, palestiniennes et israéliennes. On se retrouve l'année prochaine pour célébrer la paix."

Lors de l'assemblée de l'Union européenne de radiodiffusion qui s'est tenue jeudi à Genève, les membres ont voté uniquement sur les nouvelles règles du concours : augmentation du nombre de jurés, leur retour en demi-finales, réduction du nombre de votes et renforcement des mesures techniques contre les votes coordonnés. Suite à l'adoption de ces nouvelles règles, la participation d'Israël n'a pas été soumise au vote.

En réaction à cette décision, quatre pays (Pays-Bas, Espagne, Irlande et Slovénie) ont annoncé leur boycott du concours européen de la chanson, comme ils s'y étaient engagés. L'Islande décidera de sa position mercredi prochain.