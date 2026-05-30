L’Italie interdit un concert de Kanye West après les inquiétudes de la communauté juive

Les autorités italiennes ont interdit un concert du rappeur américain Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, qui devait se tenir en juillet à Reggio d’Émilie, dans le nord de l’Italie. La décision a été prise après des demandes de la communauté juive locale, évoquant des préoccupations liées à l’ordre public et à la sécurité.

Le concert devait avoir lieu dans le cadre du « Pulse of Gaia Festival » à la RCF Arena, qui peut accueillir plus de 100.000 spectateurs. Les autorités ont également annulé une prestation prévue du rappeur américain Travis Scott.

Le préfet de Reggio d’Émilie, Salvatore Angieri, a justifié cette décision par le risque de manifestations et l’afflux massif de spectateurs attendu sur une courte période. Les autorités ont également évoqué l’annulation récente de plusieurs concerts de Kanye West dans d’autres pays européens.

L’artiste de 48 ans fait l’objet de controverses depuis plusieurs années en raison de déclarations antisémites, notamment des propos faisant l’éloge d’Adolf Hitler et la diffusion de contenus utilisant l’imagerie nazie. Ces prises de position lui ont valu de nombreuses critiques ainsi que l’annulation de plusieurs événements à travers l’Europe.

Kanye West a présenté à plusieurs reprises ses excuses pour ses déclarations passées, affirmant qu’elles étaient liées à un trouble bipolaire alors non traité. Malgré les polémiques, il continue de se produire dans certains pays qui l’autorisent à se produire.

Le rappeur doit notamment assurer un concert à Istanbul ce week-end. Il est également attendu aux Pays-Bas le mois prochain, après que les autorités néerlandaises ont estimé qu’aucun fondement juridique ne permettait de lui interdire l’entrée sur le territoire.