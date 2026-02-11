Israël : chute marquée des ventes de logements malgré la baisse des taux d'intérêt

Le secteur immobilier israélien continue de montrer des signes de faiblesse. Selon un rapport publié mercredi par l’économiste en chef du ministère des Finances, les ventes de logements ont fortement reculé en décembre, en dépit de la baisse des taux d’intérêt.

Au total, 8 526 appartements ont été vendus durant le mois, soit une diminution de 24 % par rapport à décembre 2024. La contraction est particulièrement marquée sur le marché du neuf : les promoteurs n’ont écoulé que 3 496 logements, ce qui représente une chute de 41 % sur un an, et même 44 % si l’on exclut les transactions réalisées dans le cadre du programme subventionné "Prix pour l’acheteur".

Sur l’ensemble de l’année 2025, les ventes totales de logements ont reculé de 11 %, tandis que celles des promoteurs ont plongé de 34 %. Le marché de l’ancien n’est pas épargné : en décembre, les transactions ont diminué de 7 % par rapport à l’année précédente. Les investisseurs se montrent également plus prudents, avec une baisse de 20 % de leurs achats sur un an et un recul global sur l’ensemble de 2025.

Parallèlement à cette conjoncture difficile, le gouvernement tente d’encadrer davantage le marché locatif. Le 3 février, le ministère de la Justice a publié de nouvelles réglementations instaurant, pour la première fois, un modèle de contrat de location standard applicable en l’absence d’accord formel entre propriétaire et locataire, ou lorsque certains points ne sont pas explicitement précisés.

L’objectif affiché est de structurer un marché aujourd’hui peu régulé, qui concerne près de 30 % des ménages israéliens et repose majoritairement sur des propriétaires privés. Parmi les principales mesures figurent l’encadrement de la prolongation des baux, en cas d’option de renouvellement sans prix fixé, la hausse du loyer sera limitée à l’évolution de l’indice, ainsi qu’une clarification des responsabilités en matière de réparations, avec un délai maximal d’un mois pour corriger les défauts et une responsabilité élargie du bailleur.