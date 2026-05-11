Les prix alimentaires mondiaux repartent à la hausse avec la guerre au Moyen-Orient

La FAO relève une troisième hausse mensuelle consécutive, portée par l’énergie, les huiles végétales et les perturbations dans le détroit d’Ormuz. L’indice FAO des prix alimentaires, qui suit l’évolution internationale d’un panier de denrées, a progressé de 1,6 % par rapport à mars. Il est aussi en hausse de 2 % par rapport à avril 2025.

Cette progression reste modérée, mais elle est alimentée par la hausse des coûts de l’énergie et les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d’Ormuz.

Le chef économiste de la FAO, Máximo Torero, estime toutefois que les systèmes agroalimentaires mondiaux ont jusqu’ici résisté aux tensions. Selon lui, les prix des céréales n’ont augmenté que modérément grâce à des stocks encore importants et à une offre suffisante issue des saisons précédentes.

L’indice des céréales a ainsi progressé de 0,8 % sur un mois. Le blé a augmenté de 0,8 % et le maïs de 0,7 %.

La hausse est beaucoup plus marquée pour les huiles végétales. Leur indice a bondi de 5,9 % par rapport à mars, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2022. Cette progression concerne les huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza.

Selon Máximo Torero, la hausse des prix du pétrole stimule la demande en biocarburants, ce qui accroît la pression sur les marchés des huiles végétales.

La viande est également concernée. L’indice FAO des prix de la viande a augmenté de 1,2 % en avril et atteint un nouveau record, principalement sous l’effet de la hausse des prix de la viande bovine.

La guerre au Moyen-Orient pèse aussi sur les engrais. Selon la FAO, environ 30 % des engrais transitaient par le détroit d’Ormuz. Leur prix est également influencé par celui du gaz, nécessaire à leur production.

Le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, avertit que la rareté des engrais pourrait réduire les rendements agricoles et resserrer l’offre alimentaire dans la seconde moitié de l’année, ainsi qu’en 2027.

Il rappelle que l’agriculture dépend d’un calendrier strict : si les engrais n’arrivent pas au bon moment, les rendements baissent, même si la situation s’améliore ensuite.