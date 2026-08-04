Avigdor Liberman dévoile son projet pour Israël

Le président d’Israël Beiteinou, Avigdor Liberman, a présenté mardi sur X les principales mesures qu’il entend appliquer s’il prend la tête du prochain gouvernement israélien.

« Voici à quoi ressemblera l’État d’Israël sous ma direction », a déclaré Avigdor Liberman, avant de promettre la formation d’un gouvernement « sioniste et responsable », excluant les partis orthodoxes et arabes.

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Sur le plan territorial, Avigdor Liberman s’est engagé à ne démanteler aucune implantation et à empêcher la création d’un État palestinien.

Le dirigeant d’Israël Beiteinou a également promis de « l’emporter sur tous les fronts » face au Hamas, au Hezbollah, aux Houthis et à l’Iran. Avigdor Liberman a assuré vouloir mettre fin aux « cycles d’escalade » dans lesquels Benjamin Netanyahou aurait, selon lui, entraîné Israël.

Concernant le massacre du 7 octobre 2023, Avigdor Liberman a annoncé qu’il créerait immédiatement une commission d’enquête d’État chargée d’examiner les responsabilités politiques, militaires et sécuritaires.

Il souhaite également adopter une loi imposant le service à tous les citoyens israéliens, qu’ils soient juifs, musulmans, chrétiens, druzes ou circassiens.

« Aucune exemption et aucune échappatoire », a insisté Avigdor Liberman. Chaque jeune, homme ou femme, devrait se présenter à 18 ans dans un centre de recrutement. Tsahal déciderait ensuite de son affectation au service militaire ou civil.

Avigdor Liberman a par ailleurs promis un plan professionnel destiné à lutter contre la criminalité et le racket, afin de rétablir l’autorité de l’État et la sécurité dans l’espace public.

Sur le plan économique, le dirigeant d’Israël Beiteinou entend réduire le nombre de ministères, démanteler les monopoles et renforcer la concurrence pour faire baisser le coût de la vie.

Avigdor Liberman souhaite également conditionner le financement public des établissements scolaires à l’enseignement des matières fondamentales. « Celui qui n’enseigne pas le programme de base ne recevra pas un seul shekel », a-t-il affirmé.

Enfin, Avigdor Liberman propose de soumettre une Constitution israélienne à référendum, de limiter le mandat du Premier ministre à deux législatures et d’empêcher tout député mis en examen de briguer la direction du gouvernement.