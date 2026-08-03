Gaza : le Conseil de la paix promet une contrepartie à Israël

Un document obtenu par Kan News révèle un nouvel engagement pris par le Conseil de la paix, soutenu par l'administration Trump, dans le cadre des discussions sur l'avenir de Gaza. Selon ce texte, le Conseil s'engage à rechercher des pays prêts à accueillir des étudiants et des patients palestiniens de la bande de Gaza.

La question d'une migration volontaire des Gazaouis, régulièrement évoquée par certains membres du gouvernement israélien, ne figure pas explicitement dans la feuille de route présentée pour un accord avec le Hamas. Toutefois, selon Kan, cette initiative est perçue à Jérusalem comme une forme de compensation après l'abandon progressif de ce projet, sous la pression de plusieurs pays arabes qui s'y étaient fermement opposés.

Le document demande notamment à Israël d'élaborer un programme de départ pour les étudiants gazaouis ainsi qu'un plan d'évacuation médicale permettant le transfert de patients vers des pays étrangers. L'engagement du Conseil de la paix consisterait ensuite à identifier les États disposés à les accueillir.

Cette proposition s'inscrit dans le cadre des négociations en cours sur l'après-guerre à Gaza. La semaine dernière, Israël avait déjà fait savoir qu'il jugeait insuffisant le plan actuellement promu par le Conseil de la paix, estimant qu'un désarmement complet du Hamas devait constituer un préalable à tout retrait militaire israélien.

Parallèlement, selon une source étrangère impliquée dans les négociations, l'Égypte, le Qatar et la Turquie accentuent leurs pressions sur le Hamas afin qu'il accepte l'accord proposé, qui prévoit notamment la remise de son arsenal. D'après cette source, Le Caire serait aujourd'hui le principal acteur exerçant cette pression pour tenter d'aboutir à un compromis.