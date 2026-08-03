Eli Cohen : « Ceux qui n'étudient pas la Torah doivent s'engager dans Tsahal »

Le ministre israélien de l'Énergie Eli Cohen, également membre du cabinet de sécurité, a réaffirmé son soutien à la position du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur la conscription des orthodoxes, estimant que « ceux dont l'étude de la Torah n'est pas l'activité principale doivent s'engager » dans Tsahal.

Dans un entretien accordé à Kan Moreshet, Eli Cohen a déclaré que cette position est celle du Likoud depuis plusieurs années. Il a regretté que la loi sur la conscription n'ait pas été adoptée durant la législature actuelle, estimant qu'elle devra l'être après les prochaines élections afin de préserver à la fois l'étude de la Torah et les besoins opérationnels de l'armée israélienne.

Selon lui, le retard pris sur ce dossier s'explique notamment par la priorité accordée par Benjamin Netanyahou à la conduite de la guerre. Il estime également qu'une adoption plus rapide du texte aurait permis d'éviter les tensions autour d'autres projets législatifs, notamment la proposition de Loi fondamentale sur l'étude de la Torah.

Eli Cohen a par ailleurs indiqué que les échanges qu'il a eus avec plusieurs responsables haredim lui laissent penser que ces derniers ne s'opposent pas à l'enrôlement des hommes qui n'étudient pas en yeshiva.

À l'approche des élections législatives, le ministre a soutenu la décision du Likoud d'accorder à Benjamin Netanyahou davantage de contrôle sur la composition de la liste du parti, tout en rappelant que la majorité des candidats continueront d'être désignés lors des primaires.

Sur le plan sécuritaire, Eli Cohen a affirmé que l'Iran évitait désormais d'attaquer directement Israël en raison des conséquences d'une riposte israélienne. Il a ajouté qu'Israël soutenait les efforts diplomatiques menés par le président américain Donald Trump, tout en affirmant ne pas faire confiance aux engagements du régime iranien.

Concernant Gaza, le ministre a déclaré qu'Israël était prêt à privilégier une solution diplomatique si elle incluait le désarmement complet du Hamas, tout en jugeant peu probable que l'organisation accepte volontairement cette condition.

Enfin, évoquant l'après-guerre, Eli Cohen a estimé que « là où il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas de sécurité », précisant que des projets de reconstruction de communautés juives dans le nord de la bande de Gaza étaient à l'étude. Il a conclu en affirmant qu'« il n'y aura qu'un seul État entre le Jourdain et la Méditerranée : l'État d'Israël ».